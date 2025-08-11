La Casa de los Famosos México 3: ¿Quién ganó la prueba de líder este 11 de agosto?

Prueba de líder de La Casa de los Famosos México 3

Este lunes se llevó a cabo la tercera prueba de líder de La Casa de los Famosos México 3, después de que este domingo fue eliminado Adrián Di Monte de la competencia por el voto del público, que favoreció al resto de los nominados a pesar de las polémicas y opiniones divididas.

Esta semana, la prueba de líder es de vital importancia para el cuarto Noche, que ya tiene una desventaja en el número de personas que están aliadas, lo que provoca que corran con el riesgo de ser más los nominados de dicho grupo y así, que el cuarto Día se mantenga a salvo una semana más.

Beneficios del líder

Recordemos que los beneficios del liderazgo son los siguientes:

Cuarto del líder: El líder podrá dormir en la suite de líder, un espacio de lujo con alimentos, bebida y lugares para la diversión. En ocasiones, puede elegir un acompañante.

Inmunidad: El líder no podrá ser nominado.

Salvación: El líder podrá elegir al habitante que salva de la eliminación, sacándolo de la terna de nominados.

Finalistas de la prueba del líder en La Casa de los Famosos México 3

La prueba inicial llevó el nombre Sirenas y Tritones, donde todos llevaron una cola de los seres mitológicos, que tendrán que trasladar unas pelotas de un lado a otro mientras se desplazan con el abdomen. Una pelota por una, tendrían que colocar la pelota en un orificio soplándola y tendrán 20 intentos para conseguir los tres puntos.

Los finalistas fueron:

Aldo de Nigris

Shiky

Priscila Valverde

Mariana Echeverría

La manera en la que Abelito y Aldo se apoyan mutuamente es hermoso 🩵🥹 #LCDLFMX3 #LaCasaDeLosFamososMx pic.twitter.com/QaPgIJHbDp — ★ Blueeye ★ (@bblueyeee) August 11, 2025

INFORMACIÓN EN DESARROLLO