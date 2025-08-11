Alexis Ayala llama ‘Gollum’ a Facundo y desata burlas | VIDEO

Este domingo se llevó a cabo el segundo posicionamiento en La Casa de los Famosos México 3, que dejó varios momentos memorables, principalmente por los encuentros que hubo entre Alexis Ayala con personalidades como Ninel Conde o Facundo.

Las redes sociales aplaudieron a Alexis Ayala por su manera de reaccionar a cada uno de los habitantes que se colocó frente a él en el posicionamiento, lo que lo coloca como uno de los habitantes más fuertes en La Casa de los Famosos México 3.

Todos después de la arrastrada que les dió el welito Alexis Ayala JAJAJAJA#LaCasaDeLosFamososMx pic.twitter.com/mMMznFputY — Jenniemojiderayito ❤️‍🔥 (@Jennie81021) August 11, 2025

Alexis Ayala arrastra a Facundo

Un personaje que cayó de la gracia del público en los últimos días fue Facundo, quien en el posicionamiento de este domingo decidió colocarse detrás de Alexis, como lo hicieron el resto de sus compañeros del cuarto Día.

A modo de rap, el comediante trató de señalar al villano de telenovelas por estar dormido gran tiempo del día así como por sus supuestas críticas contra las mujeres. También hizo referencia al gusto del hombre de 60 años por el ajedrez, lo que provocó la risa del mismo.

“Creativo eres”, le respondió el actor, quien asegura que no está de acuerdo con “la bandera con la que están manejando las cosas”, al señalar así que el cuarto Día está buscando crear una narrativa donde él es un villano machista.

Pero el momento brutal fue cuando respondió a la referencia de Facundo sobre el ajedrez al decirle: “Te caíste del tablero y te convertiste en Gollum, ese personaje que es oscuro y lleno de avaricia. Y no todo lo que brilla es Día, como dice Mar”, le comentó.

En ese sentido, Ayala sacó a relucir la historia de El Señor de los Anillos, donde Gollum es un personaje que al encontrarse con el Anillo de Poder se corrompe y se transforma en un ser despreciable y oscuro que hará todo lo necesario para mantener a “su precioso”:

“Eres mucho más inteligente como para estar buscando todo el día apagar a la gente. Lo dije en verso y sin esfuerzo porque de ti aprendo Facundo, mi querido Gollum”, finalizó al repetir su referencia al personaje de los libros de J. R. R. Tolkien.

Este comentario fue bastante aplaudido por seguidores de La Casa de los Famosos México 3, quiénes celebraron y aplaudieron a Alexis Ayala por su manera de responderle a Facundo en pocos segundos, mientras que el comediante llevaba horas ensayando lo que le diría.