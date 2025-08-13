Ninel Conde se enfrenta a Mar Contreras por llamarla manipuladora: ‘No me gusta la hipocresía’ | VIDEO

Una nueva discusión encendió La Casa de los Famosos México 3 este martes, donde ahora Mar Contreras y Ninel Conde protagonizaron un enfrentamiento que generó gran debate en redes sociales.

Así inició el conflicto el martes en La Casa de los Famosos México 3

Y es que en la noche de cine de La Casa de los Famosos México 3, la producción decidió mostrar a los habitantes un video en el que estrategias y alianzas quedaron al descubierto, además de supuestas faltas al respeto que generaron fricción entre los participantes.

En el momento en que les mostraron lo sucedido, no tardaron en aparecer las reacciones de sorpresa y también molestia por parte de algunos habitantes como Ninel Conde, que al momento criticó de manera abierta las declaraciones de Mar Contreras.

La actriz de 44 años de edad le había confesado a su cuarto que se sentía aislada del resto de las mujeres en la casa y señalaba al ‘Bombón’ como una de las principales culpables de ello. Esto no es algo nuevo, pues ya lo había explicado el pasado domingo, pero de todos modos causó impresión entre algunos habitantes.

¿Qué pasó entre Ninel Conde y Mar Contreras?

Después de lo ocurrido, hubo un encuentro explosivo entre las dos actrices de telenovelas, que se sinceraron después de la gala, aunque su conversación no tardó en convertirse en una pelea entre ambas.

“La primera semana yo sentí exclusión. Te enfocaste mucho en construir tu grupo con las chavas, habían acciones tuyas. A Olivia y a mí no nos incluías”, comentó Mar sobre el motivo por el que se ha sentido alienada por sus propias compañeras.

Ante esto, Conde no se quedó callada y señaló: “No, pues imagínate, qué bueno que no te incluí porque mira cómo te expresas detrás de uno”, señaló bastante sorprendida por las declaraciones de su contraparte, quien mencionaba momentos antes que la cuestión era buscar la inclusión aunque no haya una conexión tan fuerte.

En ese sentido, la cantante mencionó que “simplemente las cosas suceden” y que fue una casualidad que decidiera no acercarse a Contreras. "No todo tiene que ser alrededor nuestro, porque suceden muchas cosas alrededor y créeme que nunca fue mi intención”, aclaró.

Asimismo, Ninel también quiso dejar claro que no manipula a sus compañeras, ante lo que Mar le puso ejemplos de momentos en los que ella hace que Elaine no conviva con la integrante del cuarto Noche:

“La gente ya lo vio, Mar, la gente sabe perfectamente que lo único que yo les digo qué hacer es en el gimnasio. De ahí en más, ellas toman sus decisiones”, aseguró Conde.

Mar Contreras y Ninel Conde están peleando y sólo queda claro que Ninel es súper manipuladora. 😌#LaCasaDeLosFamososMx #LCDLFMX3 pic.twitter.com/2zLkzGbex8 — Soy Marco Mejía (@soymarcomejia) August 13, 2025

Condenó: “Es una falta de respeto para mí y para ellas que digas que son unas tontas manipulables y que yo las manipulo. Una persona que se deja manipular no tiene el intelecto de tomar sus decisiones”, dijo, lo que hizo que Mar le pidiera “no poner palabras en su boca”.

Por su parte, Mar Contreras replicó que no se expresaba de modo ofensivo y le pidió que no se molestara por lo sucedido. mientras que Ninel Conde cerró el tema al decir que “no le gusta la hipocresía” y aseguró que “no se enojó” a pesar de que “eso quisiera” Mar.