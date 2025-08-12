Adrián Di Monte confirma que la producción lo sacó por error de LCDLF: ‘Me dijeron regrésate’ | VIDEO

Adrián Di Monte fue el segundo eliminado de La Casa de los Famosos México 3, aunque tras su salida comenzaron los rumores de que hubo un error en la producción del reality show, quiénes terminaron por sacarlo en lugar de Priscila Valverde.

La extraña salida de Adrián Di Monte de La Casa de los Famosos México 3

A pesar de que a muchos les agradó la noticia de la salida de Adrián Di Monte, las especulaciones de que la verdadera eliminada era Priscila Valverde surgieron a raíz de una publicación en el sitio web de Televisa, donde hablaban de ella en la nota del segundo eliminado.

También llamó la atención un momento de la salida que en un inicio generó ‘cringe’ en el público durante la salida del actor, pues podemos verlo sorprendido por quedar eliminado antes de salir de la rueda.

Es entonces que se regresa y parece que quiere volver a entrar a la rueda, pero la puerta se comienza a cerrar. Él se gira y la puerta se abre un poco después de ello, pero él sigue su camino en dirección al foro, donde es recibido por su esposa.

Aquellas peculiares situaciones generaron duda en el público, que cuestionó si no hubo un tipo de error en la producción, pues muchos aseguran que el actor tenía más apoyo que Priscila Valverde, con quien se subió a la rueda.

Adrián Di Monte confirma que la producción se equivocó

Fue durante una entrevista en el programa Hoy que el segundo eliminado del reality show habló sobre su salida y el momento polémico que se hizo viral en redes sociales y que levantó las sospechas de que su salida fue completamente accidental, no decisión del público, sino una consecuencia de la televisión en vivo.

“Estar en el túnel también fue rarísimo y fuerte. Sales del túnel, me dicen ‘no regrésate, regrésate’, la cámara aquí”, explicó. La publicación fue compartida por el canal de Las Estrellas, pero fue eliminada en minutos, pues evidenciaba el error que hubo en la producción de LCDLF.

Por otro lado, hay que recordar que Adrián Di Monte enfrentaba una fuerte polémica fuera de La Casa de los Famosos México 3 por sus supuestas agresiones a Sandra Itzel, su ex pareja, motivo por el que el hombre pudo haber sido el menos votado de la semana, ya que mucha gente lo quería fuera.