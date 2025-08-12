Delia García, novia de Facundo, denuncia amenazas por La Casa de los Famosos México 3 | VIDEO

Delia García, la novia de Facundo, denunció las amenazas de violencia y abuso sexual que ha recibido tras las polémicas que ha provocado su pareja en La Casa de los Famosos México 3, detalle que ha generado preocupación entre sus seguidores y círculo cercano.

Novia de Facundo denuncia amenazas

A través de una transmisión en vivo en redes sociales, Delia García se pronunció sobre las amenazas que ha recibido por la participación de su ahora prometido, Facundo, quien ha sorprendido en La Casa de los Famosos México 3 para mal.

La denuncia fue recogida por Internautas que publicaron el contenido en otras redes sociales para darle exposición a la situación de riesgo que enfrenta la mujer, así como la familia del comediante por los ataques de terceras personas.

“De los últimos cinco días para acá he recibido unos mensajes escalofriantes, me parece escalofriante que alguien pueda escribir eso por un programa de televisión”, comenzó la mujer al hablar sobre lo que ha recibido tras las pelas de su pareja con otros habitantes del programa.

Ahonda: “Ni siquiera sé si los puedo leer porque puede ser que me censuren el live, pero de verdad escalofriantes: amenazas de desvivición, de abusos sexuales cosas así.”

En ese sentido, Delia aclaró que no reaccionara a las amenazas con más negatividad: “Lo que quiero dejar en claro es que yo no voy a reaccionar a eso, yo no voy a comentar cosas con hate, no es mi juego, hace mucho tiempo lo he hecho y me he arrepentido”, dijo.

@deliuxgarcia No sere parte del odio , que eso lo hagan los demas . Esa no sera mi bandera ♬ sonido original - soydeliagarcia

Recordemos que Facundo ha sido señalado por su comportamiento en el programa, pues muchos aseguran que han habido comentarios fuera de lugar y demasiado agresivos, así como acciones que han puesto en peligro de lesionarse a los más jóvenes de la casa.

¿La policía fue a la casa de Facundo?

De acuerdo con Kadri Paparazzi, el fin de semana hubo una movilización policial en el fraccionamiento donde vive el comediante. “Algo pasó en la casa de Facundo. Hay un chat interno en el condominio y se ve la policía en la casa”, explicaban.

Cabe mencionar que los fotógrafos se limitaron a mostrar el supuesto chat del edificio, donde podemos ver una foto de la policía de espaldas y donde varios supuestos inquilinos preguntan qué fue lo que sucedió, sin obtener una respuesta sobre ello y recordando que Facundo está en La Casa de los Famosos México 3, por lo que no se ha enterado de lo ocurrido.