¿Complot? Facundo y Ninel Conde ponen apodos para nominar en La Casa de los Famosos México 3

Ponen apodos para nominar en La Casa de los Famosos México 3

Ya huele a complot dentro de La Casa de los Famosos México 3. Los usuarios en redes sociales captaron un momento en el que Ninel Conde y Facundo se organizan para crear apodos con los que puedan nominar este próximo miércoles 13 de agosto.

Ninel y Facundo crean apodos ¿para hacer complot?

Después de que este lunes, Aldo de Nigris ganara el liderazgo de la semana, la dinámica en el cuarto Día ha cambiado de manera drástica. Si bien tienen la ventaja al poder dirigir sus votos a solo 5 habitantes, parece que no quieren equivocarse en su estrategia.

Y es que Aldo tiene inmunidad, por lo que el cuarto Día podría repartir los votos de sus siete habitantes entre los cinco y conseguirían de nuevo que la mayoría de sus contrincantes quedaran nominados, con ellos.

Sin embargo, ahora Ninel Conde y Facundo fueron captados con Shiky planificando el que podría convertirse en el primer complot de la temporada, donde una vez más se crearon apodos para hablar de sus compañeros del cuarto opuesto.

En redes sociales, ya circula el video donde acusan a los famosos de estar realizando un complot, que en el programa, de ser descubierto tiene como consecuencia que todos los habitantes queden nominados.

En ese sentido, los apodos que pusieron son:

Mamado (Aldo)

Influencer (Aaron)

Señor (Alexis)

La Calle de las Sirenas o Chef (Mar)

Se viene el complot, justo en la 3era semana como en la pasada, nominación directa jefa. @LaCasaFamososMx #lacasadelosfamososmxpic.twitter.com/LqGX92ApYv — Soy Marbe (@BellaIndirecta) August 12, 2025

Los usuarios ya han reaccionado al video que cobra relevancia en redes sociales, donde tachan a los apodos de ser muy básicos y sin imaginación, pues es evidente de quién hablan sin necesidad de que lo digan de manera textual.

Otros usuarios se cuestionan si el cuarto Noche podría caer en lo mismo de ponerse de acuerdo para tratar de que todos nominen a los mismos y así conseguir tener al menos a dos habitantes de Día en la placa.

De ser así, lo más probable es que como en anteriores ediciones de La Casa de los Famosos México 3, haya una cancelación de todos los votos y la tabla de nominados quede con todos los habitantes en ella, lo que ha dado de qué hablar en el pasado.

Será cuestión de esperar para saber si Ninel Conde, Facundo y sus compañeros llegan a utilizar los apodos para ponerse de acuerdo en a quiénes nominar, así como si el modelo lo intentan hacer los de Noche. La gala de nominación es el próximo miércoles 13 de agosto a las 22:00 horas.