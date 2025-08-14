‘No me acuerdo’: Drake Bell habla del beso que presumió Mariana Botas | VIDEO

El cantante Drake Bell habló sobre la aventura amorosa que tuvo con Mariana Botas, historia que la actriz presumió en La Casa de los Famosos México y aseguró que fue su mejor noche porque estuvo con su crush de toda la vida.

El también actor, protagonista de Drake & Josh, fue abordado por la prensa en México, luego de que llegó al país para otra temporada más en la que estará de visita en el país.

El artista fue cuestionado sobre las declaraciones que hizo Mariana Botas en el reality show y esto fue lo que respondió el cantante de rock and Roll.

¿Qué dijo Drake Bell del beso con Mariana Botas?

Drake Bell dijo que no se acordaba de nada, que estaba en una fiesta en un antro y por lo tanto no recuerda nada de ese momento. Lo que dejó impactados a los usuarios.

Previo a esto el cantante bromeó con los periodistas y aseguró que había tenido un encuentro super romántico con ella como si fuera sacado de una telenovela mexicana.

Después se rió y dijo: “No me acuerdo estaba en un antro”, con una expresión en la que reflejó que para él era lógico que si está de fiesta solo disfrutó el momento y no registró los demás detalles en su memoria.

Ante la insistencia, de las preguntas sobre si ella es su novia, Drake Bell dijo que no, que Mariana Botas no es su novia, pero que es una gran amiga y que ese día en que se besaron eran dos amigos teniendo una buena noche para confirmar la historia de la actriz de Una familia de diez.

Previo a que Mariana Botas entrara al reality show, el cantante le envió un video que publicó en redes sociales en el que le mandó sus mejores deseos y mucha suerte para su participación en este programa.

Drake Bell tiene novia mexicana

El cantante reveló que está muy feliz en México, pues considera que el país tiene mujeres muy hermosas y fue ahí cuando confesó que tiene una novia mexicana, aunque no reveló el nombre aseguró que su novia sí trabaja en la industria del entretenimiento y la música. ¿Quién es la novia de Drake Bell? Los fans esperan que revele la identidad de la chica que le robó el sueño.

Cabe recordar que la historia de Mariana Botas no es la única que se ha presumido en redes y en la televisión, Karime Pinter, quien también estuvo en La casa de los Famosos México en la segunda temporada confesó que ella también se besó con Drake y salieron de fiesta, luego de que él asistiera de invitado a su podcast.