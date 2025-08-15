Facundo pide ser ELIMINADO de La Casa de los Famosos México 3 | VIDEO

Facundo reveló que quiere ser eliminado de La Casa de los Famosos México 3 después de su primera nominación. En ese sentido, señaló que el mayor adversario del reality show es el aburrimiento y parece que ya se siente vencido, lo que sorprendió al público y a sus compañeros.

Ya sea mal del nominado, una estrategia de psicología inversa o miedo a la cancelación, Facundo dejó claro y solicitó quedar fuera de La Casa de los Famosos México 3 a pesar de que apenas es la tercera semana del programa de telerrealidad.

Recordemos que en los días recientes, el famoso escuchó un carrito en el que le dejaban ver que tanto a él como a Ninel Conde los estaban criticando por su desempeño en la casa. Esto lo llevó a decidir cancelar su pacto con su cuarto y ahora, emite estas curiosas declaraciones que han puesto a pensar a muchos.

¿Facundo quiere salir de La Casa de los Famosos México 3?

El comediante admitió que para él, quedar nominado en el programa por primera vez ha sido un ‘privilegio’, pues asegura que lo sacó de la monotonía en la que se encontraba desde que comenzó el programa, ya que hasta ahora había tenido su lugar asegurado por una semana más, al recibir menor votos que el resto de sus compañeros.

“Yo creo que contra lo que más lucho en esta casa no es contra otros habitantes, sino contra el aburrimiento, estar nominado me sacó de ese loop en el que estaba”, compartió con sus compañeros, dejando ver que no la está pasando tan bien como otros en el reality.

Asimismo, comentó que prefería salir del programa ahora si no era querido por la audiencia: “Si la gente considera que soy inservible para esta casa, me voy feliz a la mía”, afirmó.

“Es un privilegio estar en esa línea de que la gente decida. Si lo estoy haciendo mal y soy un lacra desalmado para los que ven esta onda, mejor que me corran ahorita a que me corran después”, agregó.

De este modo, Facundo dejó claro que no le molestaría quedar fuera de La Casa de los Famosos México 3 esta semana, siempre que no sea parte del gusto de la audiencia.