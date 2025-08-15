La Casa de los Famosos México 3, ¿Quién es el SALVADO de este 15 de agosto?

Este viernes 15 de agosto se define cuál de los habitantes nominados tiene su espacio asegurado una semana más en La Casa de los Famosos México 3. Después de días de intensidad, rumores y nominaciones, uno de los seis nominados de esta temporada queda fuera de la placa.

A pesar de que apenas va la tercera semana de La Casa de los Famosos México 3, ya comenzó el drama. El lunes, fue Aldo de Nigris quien se ganó el liderazgo y el jueves, Elaine Haro obtuvo la posibilidad de convertirse en retadora.

En medio de las pruebas, los habitantes han vivido momentos de tensión y desconfianza. Desde una reciente pelea entre Ninel Conde y Mar Contreras, hasta la revelación de que Facundo hará a su cuarto a un lado y la forma en que algunos habitantes quienes que El Guana desconfíe de sus aliados al dejarle creer que votaron por él.

Nominados de la semana en La Casa de los Famosos México 3

Los nominados en la tercera semana de La Casa de los Famosos México 3 son:

Alexis Ayala

Facundo

Mar Contreras

Mariana Botas

El Guana

Ninel Conde

INFORMACIÓN EN DESARROLLO