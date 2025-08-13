Exponen a Elaine Haro coqueteando con Aaron Mercury y se avergüenza | VIDEO

Uno de los momentos más hablados de la Noche de Cine de este martes en La Casa de los Famosos México 3 ha sido el momento en que la producción expuso a Elaine Haro y su relación con Aaron Mercury, lo que generó risas pero también algo de incomodidad entre los habitantes.

Exponen a Elaine Haro por coquetear con Aaron Mercury

La ‘película’ se llamaba Como conquistar a un hombre en pocos días y en ella podíamos ver varios momentos entre Elaine Haro y Aaron Mercury donde podemos ver cómo ella lo busca de manera constante e incluso hace comentarios fuertes, como casarse con él, aunque en una evidente broma.

A Elaine la pusieron como una buscona y Ninel se va a aprovechar de esto para manipularla.#LCDLFMx3 #LaCasaDeLosFamososMx pic.twitter.com/GjaBPcZyoL — Emmanuel ZP (@EmmanuellePaez) August 13, 2025

En el video, podemos ver también a la joven que cuenta como es muy directa y eso hace que la manden a la zona del amigo a pesar de sus intentos por ser algo más. Incluso, aparece Ninel jugando un papel de mamá y haciendo referencia a Romeo y Julieta, porque los jóvenes pertenecen a diferentes cuarto.

Incluso, un momento en que Aaron le dice que la habría subido a la suite de haber ganado la prueba de líder y un momento más en que queda al aire si al influencer le atrae o no la actriz.

Así reaccionó Elaine Haro

Después de lo ocurrido, la actriz dejó ver que estaba un tanto avergonzada por lo sucedido y fue Ninel Conde quien decidió acercarse para consolarla después de lo ocurrido. “Muchas cosas ni siquiera son referentes a él”, explica al asegurar que solo está jugando en broma y no busca una relación o algo más.

“Que no me hagan ver como una zorr*”, dijo sobre cómo se sintió en el cine. Por su parte, Ninel mencionó: “La gente sabe que es cotorreo. Eres una princesa hermosa, no dejes que apaguen tu luz, tu brillo. No te agüites”, le pidió, a pesar de que la casa aumenta las emociones más de lo normal.

Después de ello, el propio Aaron se acercó a Elaine para hablar con ella, dejando ver que se preocupaba por su estado de ánimo. “Ni te preocupes, la gente no va a pensar eso, sabemos que no eres así, buzoncilla, pero es cotorreo”, le mencionó.

“Gracias Aaroncito, eres muy lindo”, le dijo ella una vez que se tranquilizó por las palabras de aliento del influencer, quien le dejó claro que lo sucedido no le dejaría una imagen negativa. Después de ello, se abrazaron y él le dijo que se tranquilizara.