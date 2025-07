La joven actriz Elaine Haro, conocida por su papel en Ellas soy yo, es una de las 14 habitantes de La Casa de Los Famosos 3, que se estrena este domingo. Previo a su participación, en redes sociales usuarios recordaron el caso de acoso, espionaje e intimidación que la también cantante reveló públicamente en 2023. Pese a no dar nombres, se especuló en el momento que el presunto implicado era Jaime Sánchez Rosaldo, padre de Alessandra Rosaldo y suegro del actor Eugenio Derbez.

En el momento de la denuncia, Elaine tenía 19 años y Jaime Sánchez Rosaldo 81. El representante negó las acusaciones y, junto a sus hijas, señalaron a la joven de “querer llamar la atención”.

La vez que Elaine Haro ‘acusó’ al papá de Alessandra Rosaldo de acoso

Elaine Haro reveló públicamente en noviembre de 2023 que vivió una situación de acoso, espionaje e intimidación por parte de una persona “muy cercana” a su equipo de trabajo. Aunque no mencionó nombres al principio, ya se especulaba que el presunto implicado era Jaime Sánchez Rosaldo, padre de Alessandra Rosaldo y suegro del actor Eugenio Derbez.

“He estado viviendo una situación muy complicada. Lamentablemente, los últimos días he sufrido acoso, espionaje e intimidaciones, entre otras conductas inapropiadas de una persona muy cercana a mi equipo de trabajo. Desafortunadamente no me gusta estar en esta situación, en el que fue involucrado sin su consentimiento el gran poeta de la canción (Napoleón)“, declaró Elaine Haro en un video publicado en su cuenta oficial de Instagram.

La influencer aseguró que esta persona la había engañado, haciéndose pasar por representante de Napoleón en redes sociales —perfil que supuestamente él mismo manejaba—, prometiéndole abrir uno de sus conciertos. Según su testimonio, al concretarse una cita para conocerse, no fue el cantautor quien la recibió, sino el supuesto representante, de quien después empezaron a surgir conductas inusuales.

Entre esas conductas, Elaine Haro mencionó que esta persona la invitó a cenar con un supuesto patrocinador, prometiéndole prendas de regalo a cambio. Además, insistió en acompañarla a un viaje familiar con su madre, con el pretexto de asistir juntos a una fiesta de cumpleaños, lo cual le pareció fuera de lugar.

Al día siguiente de su denuncia, Elaine lanzó un segundo comunicado donde aclaró que ya había tomado acciones legales. “Ya estoy más tranquila, porque el caso ya se encuentra en manos de mis abogados. Por ello, no podré seguir informándoles de este asunto a través de mis redes sociales”, escribió.

Así respondió Alessandra Rosaldo a los señalamientos de presunto acoso contra su papá

Durante la alfombra roja del reality De Viaje con los Derbez, Alessandra Rosaldo fue cuestionada por la prensa sobre las acusaciones que involucran a su padre.

La cantante de Sentidos Opuestos no dudó en respaldarlo: “Mis hermanas y yo estamos con mi papá al 100 por ciento, y lo único que te puedo decir es que siento que esto viene de personas que únicamente quieren llamar la atención. Ahora no te quiero hablar yo de nada absolutamente concreto porque prefiero esperar, pero muy pronto vamos a tener algo que decir”.

¿Qué dijo Jaime Sánchez Rosaldo, papá de Alessandra, sobre la presunta denuncia de Elaine Haro en su contra?

Por su parte, Jaime Sánchez Rosaldo negó todas las acusaciones en una entrevista con el periodista Gustavo Adolfo Infante. “No sé qué le sucedió, la verdad es que todavía no sé qué le pasa por la cabeza a esta niña y a su mamá, sobre todo a su mamá porque desgraciadamente la niña no tiene criterio, la que habla todo es la mamá”, expresó el también representante artístico.

Añadió: “¿Amenazan de qué? Te digo que ni he hablado con ella. ¿Acoso como de quién? ¿De qué tipo? laboral, sexual. Tengo 81 años, imagínate yo acosando a una mocosa de 20 años”.

Hasta el momento, el caso no ha derivado en una resolución pública.