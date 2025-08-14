Aldo de Nigris, Aaron Mercury y el cuarto Noche se quitan la ropa por reto en La Casa de los Famosos México 3 | VIDEO

Cuarto Noche se quitan la ropa por reto en La Casa de los Famosos México 3

El cuarto Noche, conformado por Aaron Mercury, Aldo de Nigris, El Guana, Abelito, Alexis Ayala y Mar Contreras cumplieron un reto este miércoles después de las nominaciones en La Casa de los Famosos México 3, donde los hombres se quitaron la ropa frente a las cámaras.

El momento se hizo viral rápidamente en redes sociales por la osadía de los participantes de La Casa de los Famosos México 3, además que en el cuarto Noche hay personajes con gran atractivo físico como Aldo de Nigris y Aaron Mercury, lo que generó más curiosidad en la audiencia.

Aaron viendo a Aldo cambiarse, te entiendo Aaron 🤭 #LaCasaDeLosFamososMx pic.twitter.com/zAphXH3jIa — THE LIFE OF A SHOWGIRL ❤️‍🔥 (@_arrobanoe) August 14, 2025

Así fue el reto del cuarto Noche

Mar Contreras fungió como la maestra de ceremonias y la encargada de presentar a sus compañeros cuando terminó la gala y decidieron realizar el reto con todo su esmero. De este modo, los habitantes cantaron su porra para animar al público de votar por el cuarto Noche. “Mamá, Doña Alegría, no soy yo”, bromeó Aldo. Después de organizarse y acomodarse, decidieron comenzar.

“Buenas noches, con ustedes el show más esperado de La Casa de los Famosos México, como nosotros los del Cuarto Noche sí cumplimos lo que promete. Vamos a ver”, dijo la cantante antes de abrir paso a sus compañeros, que se encontraban usando batas azules.

De este modo, los habitantes hicieron un pequeño baile y se tomaron de las manos un momento antes de darse la vuelta y mostrar que en las nalgas se escribieron una letra, por lo que juntos se leía ‘Vota X Noche’, incluyendo la E que tenía Mar en la mano.

reto de salvación de team noche 🩵VOTA POR NOCH JAJAJAJA#LaCasaDeLosFamosososMxpic.twitter.com/zpKgKA27dy — diabolenga (@iconicdoblep) August 14, 2025

Los comentarios en redes sociales por el peculiar reto no se hicieron esperar y la audiencia encontró divertida esta idea de los habitantes. Te dejamos algunas reacciones por el momento: