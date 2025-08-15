Mariana Botas confiesa que le gusta Aldo de Nigris: ‘Está hecho a mano’ | VIDEO

Aldo de Nigris es uno de los participantes favoritos del público en La Casa de los Famosos México 3, quien ha demostrado nobleza y carisma en las primeras semanas del reality show. Aunado a esto, su guapura hace que algunas de sus compañeras, como Mariana Botas, no puedan evitar sentirse atraídas a él.

Por su parte, Mariana Botas se encuentra en el ojo del huracán tras sus polémicas declaraciones en torno a su ‘romance’ con Drake Bell en un antro, por lo que aseguran que el estadounidense ya está pensando en demandar a La Casa de los Famosos México 3 después de que se filtrara dicha información.

Mariana Botas admite que le gusta Aldo de Nigris

Fue durante una conversación con Shiky que la conductora admitió de manera abierta que le parecía bastante atractivo el sobrino de Poncho de Nigris. “Sí es muy guapo”, dijo antes de señalarlo de manera discreta.

Mientras sucedía la conversación, Aldo se encontraba en el patio realizando sus ejercicios de entrenamiento, como suele hacer diario para mantener el físico que tiene y que lo ha hecho destacar por el buen trabajo que ha hecho en el gimnasio por años.

En ese momento, hubo un intercambio entre ella y Shiky, mientras sonaba música de fondo, pues él comentó que no le gustan los chicos del tipo de Aldo, lo que provocó una reacción en Mariana.

“Fíjate que a mi los güeros no me gustan, nunca. Me gustan más de barbita, pelo negro, ojo oscuro, varoniles, pero güey, está hecho a mano ese güey, ósea sí esta guapo”, admitió la artista.

Si bien Botas admitió que de Nigris le parece atractivo, cabe mencionar que en el pasado ha dicho que no tiene intenciones de crear un romance dentro de la casa con nadie, ya que los únicos solteros son mucho más jóvenes que ella y no le gusta que haya tanta diferencia de edad. Recordemos que Mariana Botas tiene 35 años de edad, mientras que Aldo de Nigris tiene 27 y Aaron Mercury, 24.

Por su parte, Aldo ha contado en La Casa de los Famosos México 3 cómo le gustan las mujeres: “Fíjate que me gustan, de verdad me gustan, pos de pelo negro, aperladitas, sí güey, si vienen de la playa mejor, aperladitas así como quemaditas. Sí güey, no sé, yo no me di cuenta, pero como que ya en la fiesta, también mis compis me decían: ‘Por qué sí ésta está buena y te tira el ped* y te vas con otra que no está tan bonita’ y yo: ‘Porque me gustó, güey’”.