Mariana Botas sufre ataque de ansiedad en La Casa de los Famosos México 3 | VIDEO

Mariana Botas sufrió un ataque de ansiedad en La Casa de los Famosos México 3 que generó preocupación entre sus compañeros del programa y también por parte de sus seguidores en redes sociales, que comentaron respecto a lo sucedido.

Mariana Botas sufre ataque de ansiedad

Fue en la mañana que Mariana Botas comunicó que se encontraba enfrentando un malestar emocional y físico “muy fuerte”, lo que la llevó a romper en llanto mientras trataba de explicarse en el 24/7 de La Casa de los Famosos México 3.

@santta31 MARIANA ROMPE EN LLANTO Hace algunos momentos Mariana Botas lloraba desconsoladamente, dijo que está agobiada, llena de incertidumbre y que extraña su vida, a su familia y a sus perros, mientras Shiky la contiene con un abrazo. Luego llegó Mar para darle apoyo, un abrazo y palabras reconfortantes. Mariana: Siento como agobio ¿sabes?, no me había sentido así ningún día, pero es como esta emoción como que uno se guarda, es rarisimo, como ansiedad y agobio. Mar: A mí el consejo que me ha ayudado mucho es.. “Regresa a ese lugar feliz” busca tu casa, tu familia, vete a esa escena donde te sentías bien, tranquila y agárrate de eso. #LaCasaDeLosFamososMx #LaCasaDeLosFamosos2025 #LCDLFMx3 #contenido #paratii ♬ James Horner - The Portrait - Hoop圈圈

“Yo es la primera vez que me siento así. O sea, obviamente extrañado y todo, pero la estaba pasando bien, la estaba disfrutando [...] Y hoy fue un agobio así, desde que me... pues no pude ni dormir bien, güey, desde que te encontré en el baño ya no pude dormir. Me siento muy mal, es ansiedad“, expresó a Shiky.

Después de recibir apoyo por algunos otros de sus compañeros de la casa, la actriz reflexionó sobre la importancia de la salud mental, después de haberse tranquilizado momentos después de su crisis de ansiedad.

Posteriormente, Mariana platicó con Elaine y Dalilah sobre la crisis de ansiedad que enfrentó. Ante ello, Elaine le recomendó que se centrara en su respiración, algo que le ha enseñado su psicóloga. Por su parte, Dalilah le recomendó ponerse un hielo en la nuca.

“Así yo en la mañana, horrible”, comentó sobre la crisis que enfrentó por sentirse muy ansiosa. “Me gusta pensar que no soy la única sintiéndome así”, le recordó Elaine Haro de cómo estas situaciones las enfrentan miles de personas.

Por su parte, Mariana Botas comentó: “He tenido ataques de ansiedad en al vida pero no me había dado desde que entramos. En un lugar que no es tu espacio, te estresa horrible”, opinó al respecto.