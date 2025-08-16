Desde su ingreso a La Casa de los Famosos México 3, la gente se ha interesado en la actriz Mariana Botas, especialmente en lo que respecta a su vida amorosa.

Además, hace unos días, Mariana confirmó que Aldo de Nigris le gusta. En una charla con Shiky, la también conductora expresó abiertamente que encontraba muy atractivo al sobrino de Poncho de Nigris, comentando: “Sí es muy guapo”, mientras lo señalaba.

¿Quién es el novio actual de Mariana Botas, participante de LCDLF 3?

A día de hoy, se confirma que se encuentra soltera. Su relación más reciente conocida fue con Óscar Cardoso, a quien presentó en 2019 como su “novio de 10”, haciendo una referencia encantadora a su icónica participación en la serie Una familia de diez. Aunque ambos compartieron varios momentos románticos y fotos en redes sociales, su vínculo llegó a su fin sin escándalos ni declaraciones públicas sobre su ruptura, por lo que poco se conoce sobre los motivos de su separación.

Desde entonces, Mariana Botas ha mantenido discreción respecto a su vida personal. Se sabe que actualmente está soltera y no tiene hijos. Además, no ha habido nuevas relaciones públicas desde lo ocurrido con Óscar Cardoso.

Su polémico ‘amorío’ con Drake Bell

En LCDLF 3, la actriz reveló que vivió un momento romántico con el actor estadounidense Drake Bell. Mariana Botas confesó que lo conoció en un antro donde festejaban el cumpleaños de un amigo, y que lo “besuqueó toda la noche”. Esa noche de amor fue descrito por ella a sus compañeras del reality como “el mejor día de mi vida”.

La actriz también compartió que el cantante le envió un mensaje que decía: “Besarte anoche fue realmente increíble”. Además, aclaró que no fueron novios y todo quedó en esa noche. Sin embargo, cuando Drake fue cuestionado al respecto, el pasado 14 de agosto, dijo que no recordaba ese momento.

Mariana Botas confirma que le gusta Aldo de Nigris

En cuanto a sus intereses sentimentales, surgieron rumores durante su participación en LCDLF México que la vincularon con Aldo de Nigris, influencer regio y también participante del programa. Los fans de la conductora de Envinadas incluso acuñaron el apodo “Marialdo” para referirse al presunto shippeo entre ambos. Sin embargo, Aldo no luce interesado en ella.

Hace unos días, Mariana Botas confirmó que Aldo le gusta. En una charla con Shiky, la conductora expresó abiertamente que encontraba muy atractivo al sobrino de Poncho de Nigris, comentando: “Sí es muy guapo”, mientras lo señalaba de manera sutil.

Mariana agregó que, aunque usualmente no le gusta la gente de piel blanca, Aldo sí. “Fíjate que a mí los güeros no me gustan, nunca. Me gustan más de barbita, pelo negro, ojo oscuro, varoniles, pero güey, está hecho a mano ese güey, ósea sí esta guapo”, admitió la famosa