La Casa de los Famosos México 3: ¿Quién ganó la prueba de líder este 18 de agosto?

Llega una semana más en La Casa de los Famosos México 3 y el domingo pasado los habitantes quedaron sorprendidos por la eliminación de Ninel Conde en la tercera semana del programa, a pesar de que al inicio del mismo se perfilaba como una de las favoritas de la audiencia.

Como en las semanas pasadas, ambos cuartos de La Casa de los Famosos México 3 se encuentran muy interesados en conseguir el liderazgo en la semana, pues esto mismo da la oportunidad de salvar a al menos uno de sus compañeros de equipo.

Beneficios del líder

Recordemos que los beneficios del liderazgo son los siguientes:

Cuarto del líder: El líder podrá dormir en la suite de líder, un espacio de lujo con alimentos, bebida y lugares para la diversión. En ocasiones, puede elegir un acompañante.

Inmunidad: El líder no podrá ser nominado.

Salvación: El líder podrá elegir al habitante que salva de la eliminación, sacándolo de la terna de nominados.

Finalistas de la prueba de líder

En esta ocasión, los habitantes jugaron ‘Troncoloco’, un juego en el que la destreza lo era todo al tener que sostenerse abrazados de un tronco falso en movimiento. Los finalistas de la prueba son:

Dalilah Polanco

Facundo

Aaron Mercury

Finalistas prueba de líder



Aarón

Facundo

Dalilah



