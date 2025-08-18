Ninel Conde llora por ver a Elaine Haro devastada tras su salida en La Casa de los Famosos México 3 | VIDEO

Ninel Conde fue la tercera eliminada de La Casa de los Famosos México 3, para sorpresa de varios de sus compañeros del reality show e incluso del público, al tratarse de una referente de la farándula mexicana.

Una de las participantes más afectadas por la salida de Ninel Conde fue Elaine Haro, quien se mostró completamente devastada frente al resto de sus compañeros en La Casa de los Famosos México 3 al tratarse de una de las mujeres con la que logró conectar a un nivel muy íntimo.

Momentos antes que Mar Contreras regresó al programa, la actriz de La Rosa de Guadalupe se mostró muy preocupada por el posible no regreso del ‘Bombón Asesino’. Su preocupación se hizo real momentos después, que se mostró completamente sorprendida y no pudo hacer más que tomarse de la mano con Priscila Valverde.

Elaine Haro llora por Ninel Conde y ella reacciona

Fue en la postgala de ViX que la actriz se encontró con Wendy Guevara y Margaleff, donde compartió sus primeras emociones tras quedar fuera del programa. En un momento, decidieron ver imágenes de la casa, donde le preguntaron por Elaine.

Ante esto, Ninel se mostró vulnerable y expresó: “Me duele, mi niña, pero sé que va a estar bien. Es una fregona, la amo, valoro que sea una niña tan auténtica”, aseguró entre lágrimas. Mientras tanto, en la casa la joven de 21 años de edad se fue al baño.

Elaine esta en el baño llorando y Ninel promete que cuando salga de la casa la apoyará para que pueda grabar su disco#LaCasaDeLosFamososMx pic.twitter.com/6dj20MJz1g — Anxiety (@andrescaceress1) August 18, 2025

Ninel asegura que ella quiso hacer el rol de mamá para Haro. Después de un rato, mostraron las imágenes de la joven mientras llora sola en el baño, lo que hace que la propia Ninel también llore por verla así.

“Generamos un vínculo que va a ser para toda la vida”, aseguró Conde, quien posteriormente realizó una promesa de cómo desea apoyar a la joven en su camino en la industria del entretenimiento, siendo quien la ayude a despegar en la música.

“La quiero ayudar a que grabe su disco, yo la voy a ayudar. Me la voy a llevar a Miami a grabar porque se lo merece. Es una reina y eso para mi vale más que todo el dinero y la fama del mundo Una persona sensible que abrió su corazón”, indicó.

De este modo, quedó claro el cariño que hay entre Ninel Conde y Elaine Haro, que se formó a través de tres semana de conocerse dentro de La Casa de los Famosos México 3.