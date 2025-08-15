Así lucía Mar Contreras cuando participó en ‘High School Musical, El Desafío’ | VIDEO

Mar Contreras es una de las habitantes de La Casa de los Famosos México 3 que ha dado de qué hablar. Desde que se reveló que formaría parte del reality show, uno de los principales motivos por los que el público la reconoció fue por su papel en la versión mexicana de un éxito de Disney, High School Musical, El Desafío.

Ante la emoción de quienes crecieron en la década del 2010 y recuerdan High School Musical, El Desafío, Mar Contreras no desaprovechó la oportunidad de hacer videos donde utilizaba audios originales de la película, lo que generó gran nostalgia.

Así se veía Mar Contreras cuando estuvo en High School Musical El Desafio

En la película, la actriz interpreta a Luli, que es la versión mexicana de Sharpay Evans. Como en la versión americana, es una niña mimada con una mentalidad de ganadora que no duda en esforzarse para ganar, aunque en esta versión no es tan talentosa.

Mar aparece en el filme con el cabello lacio y largo. Como hasta ahora muestra una figura delgada y parece que el color de su pelo sigue siendo el mismo. Podemos ver que en realidad los únicos cambios que hubieron en ella han sido los referentes a la edad, que provocan que el rostro se haga más afilado y destaquen los pómulos.

Si bien gran parte de la película utiliza el color rosa, en realidad también muestra atuendos de otros colores pero que van muy de acuerdo con la estética del 2010. Su personaje tiene un momento de redención después de pasar la mayor parte de la cinta luchando con algunos problemas con su canto.

El momento clave es en el concurso de talentos, cuando está con su grupo Lulo y las invisibles. Es en un momento donde se le va la voz que una de las chicas que trata mal toma su lugar y destaca; en ese momento, la joven muestra humildad al admitir que el talento de otra la supera.