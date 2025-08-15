¿Mar Contreras y Ana Brenda Contreras son hermanas? Esto sabemos sobre su parentesco

Mar Contreras es una de las actrices que ha logrado llamar la atención del público en La Casa de los Famosos México 3 gracias a que se ha mostrado como una persona frontal pero que también tiene sensibilidad y momentos emotivos.

Si bien no todos sabían quién es Mar Contreras tras su anuncio en La Casa de los Famosos México 3, ahora la integrante del cuarto Noche tiene gran apoyo. Ante esto, quienes apenas la conocen se cuestionan si hay algún parentesco entre ella y Ana Brenda Contreras.

¿Ana Brenda Contreras es familiar de Mar Contreras?

Muchos se han preguntado si la participante del reality show y Ana Brenda Contreras son hermanas. Esto es principalmente por el apellido y porque en un momento de su carrera, interpretaron a unas medias hermanas en una telenovela, lo que aumentó las especulaciones al respecto.

Sin embargo, hay que mencionar que las actrices no son hermanas y tampoco tienen algún otro parentesco que las ligue, por lo que su apellido es solo una coincidencia que despertó la confusión.

Por un lado, Ana Brenda es hija de Blanca Pérez y Efraín Contreras Puente, y tiene un hermano llamado Beto Contreras. Mar ha preferido mantener los datos de su familia en lo privado y no ha mencionado que tenga hermanos.

Sin embargo, ambas se conocen y han compartido la pantalla chica en dos ocasiones. La primera fue en ‘El Talismán’ y después estuvieron en ‘La que no podía amor’, donde hicieron a las medias hermanas que te comentábamos anteriormente.

En la novela del 2011, interpretaron a Vanessa y Ana Paula, quienes mantienen una fuerte rivalidad por el amor de Rogelio, interpretado por Jorge Salinas. La rivalidad no hace más que empeorar cuando se descubren como medias hermanas, lo que las lleva a pelear por la herencia de su padre.

Mar Contreras actualmente es una de las habitantes más controversiales de La Casa de los Famosos México 3, que no ha dudado en tener enfrentamientos con grandes personalidades como Ninel Conde, saliendo favorecida por el público por ello.