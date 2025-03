Critican a Ana Brenda Contreras por hacer ejercicio en el embarazo | VIDEO

Ana Brenda Contreras se encuentra en el ojo del huracán tras subir un video en el que se muestra haciendo ejercicio con pesas durante su avanzado embarazo, lo cual ha desatado las críticas en redes sociales por quienes aseguran que esto no sería sano para el bebé. Ahora, te contamos si es verdad y más detalles de la polémica.

Ana Brenda Contreras reflexiona sobre hacer ejercicio en el embarazo

A través de su cuenta de Instagram, Ana Brenda Contreras compartió los ejercicios que realiza en el gym, mientras reflexiona sobre la importancia de mantenerse activa y como esto le ha ayudado en camino a la maternidad.

"Yo hago exactamente lo que hacía antes de estar embarazada . Y mas que nunca escucho que me pide el cuerpo“, expresó. ”Mi prioridad es seguir creando músculo para no lastimarme al cargar a mi bolita de amor y que cuando (espero) se vaya la grasa y retención de líquido me vuelva a sentir yo . Y sobre todo me estoy preparando para labor de parto y recuperación“, complementó.

Es así como la famosa actriz dejó en claro que su meta al hacer ejercicio de pesas en el embarazo, es poder tener una condición óptima para la llegada de su bebé y para tener una mejor recuperación. A pesar de ello, la famosa recibió fuertes críticas por su elección de mantenerse activa en el gym mientras está embarazada.

Algunos de los malos comentarios son los siguientes:

"Jamás haría eso embarazada“.

"Ayyy yo no arriesgaría la vida de mi bb, mi humilde opinión“.

“Luego se queja si pierde a la criatura “.

"No comparto la idea del ejercicio extremo en el embarazo. Creo que es una etapa donde todo debe ser tanteo mucho cuidado“.

"Estando embarazada no puedes alzar pesas por tu bb“.

¿Es malo hacer ejercicio de fuerza en el embarazo?

Si bien hacer ejercicio de pesas durante el embarazo no es malo, es importante hacerlo con precaución y siempre debes consultar a tu médico para asegurarte de que es seguro para ti. Se recomienda levantar pesos moderados y evitar hacerlo en exceso.

Es fundamental mantener una buena postura y evitar ejercicios que puedan generar demasiada presión en el abdomen; además, se recomiendan los ejercicios de bajo impacto, evitar el sobrecalentamiento y la deshidratación.