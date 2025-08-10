¿Quién es Julio Aguilar? El esposo de Mar Contreras

Julio Aguilar es el esposo de Mar Contreras, la actriz e integrante de La Casa de los Famosos México 3 que se ha dedicado a defenderla en la gala de eliminación de este domingo, cuando fue una de las nominadas de la semana.

A través de redes sociales y ahora en televisión, Julio Aguilar se ha dedicado a celebrar los triunfos y apoyar a su esposa Mar Contreras, dejando ver el cariño y admiración que tiene por su mujer, a quien no ha visto en persona desde que entró a La Casa de los Famosos México 3.

"Te seguiré acompañando en cada paso para que logres tus sueños. Y que sigas brillando. Dejar que los perros ladren es señal de que seguimos avanzando“, escribió el hombre recientemente en una publicación dedicada a su pareja.

¿Quién es el esposo de Mar Contreras?

Julio es un empresario y restaurantero mexicano que es conocido por su relación sentimental como la actriz, quien se había mantenido alejado del ojo público hasta ahora, que ha tenido que ponerse en frente para cuidar de su esposa desde fuera del programa.

Se sabe que el hombre tendría alrededor de 44 años de edad, por lo que es 3 años mayor que su esposa. Se sabe que es propietario y director de varios establecimientos gastronómicos.

Se sabe que dirige varios establecimientos relacionados con el sector alimenticio, aunque su discreción hace que sea complicado definir de qué se trata.

La pareja se casó en el año 2011 y desde entonces, se han dedicado a construir una vida en familia con una relación estable y duradera, además de dos hijos.

Son padres de dos hijos varones, Emiliano y Mariano Aguilar. Ambos son menores de edad y el centro de la vida familiar de la pareja, además de la principal motivación de Mar Contreras.