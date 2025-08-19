Elaine Haro disfruta atrevido baile de Abelito y Aaron Mercury por su cumpleaños | VIDEO

Elaine Haro celebró su cumpleaños 22 dentro de La Casa de los Famosos México 3 y por ello, a algunos de sus compañeros se les ocurrió organizarse para regalarle a la joven un show de strip-tease que sorprendió a la artista y al público en general.

Después de estar devastada por la salida de Ninel Conde, Elaine Haro avanza dentro del juego de La Casa de los Famosos México 3, donde ha formado amistad con otras personalidades del programa, como Aaron Mercury, Priscila Valverde y Abelito, entre otros.

Esta es la primera vez que en una edición del programa mexicano celebran de este modo el cumpleaños de alguien, a pesar de que en todas ellas han habido cumpleaños. De este modo, se nota el cariño de sus compañeros por la cantante.

Así fue el show de strip-tease para Elaine Haro

Haro se encontraba platicando con Priscila cuando la modelo la llevó al sofá de la sala, presentando el gran show para la cantante. De este modo, en fila se formó Facundo, Aaron Mercury, Shiky, Guana y Abelito para presentar su pícaro concepto.

Después de improvisar un poco en la música, comenzaron a desfilar los participantes, iniciando con Abelito que sorprendió a Elaine con su sensualidad. Después, pasó Guana que la bailo más de cerca antes de que fuera el turno de Shiky, que le hizo twerking apoyándose con sus manos en el piso y sus piernas en el sofá alrededor de ella.

En verdad todos en esa casa adoran a Elaine salvo tus tíos pero que bonito ver como se unen todos para darle un show a la niña 🥹🥹 cuando das amor recibes amor y no hay de otra!



Las vibras NO mienten 🥹🫰🏽#LaCasaDeLosFamososMx #LCDLFMX3



pic.twitter.com/LFqctQsWYk — Lu y Ya (@revivaltofly) August 19, 2025

Después de ello, fue el turno de Aaron, quien se quitó la bata parcialmente antes de ponerse encima de Haro y bailarle por unos segundos. Fue entonces que la levantó del sofá, donde ella bailó un poquito al escuchar la improvisación de Facundo.

“Ay, los amo”, dijo Elaine mientras que ellos le cantaban Las Mañanitas, muy emocionada por lo sucedido. En redes sociales, los Internautas celebraron el momento por lo divertido que fue.

El cumpleaños de la joven fue muy celebrado, pues además del espectáculo que subió la temperatura, Dalilah Polanco también le dio el chance de cantar juntas ‘Amiga Mía / Ese hombre no se toca’, un medley del musical Mentiras donde ambas han participado (aunque Elaine en su versión infantil).

Asimismo, hubo quiénes comentaron el gran cariño de sus compañeros a Elaine Haro, por lo que pidieron que se detengan las críticas que ha recibido la joven por su amistad con Ninel Conde y su personalidad coqueta dentro de La Casa de los Famosos México 3.

