¿Qué pasó entre Aldo de Nigris y Valeria Salinas? La verdad de su relación

Aldo de Nigris es uno de los habitantes de La Casa de los Famosos México 3 que ha conquistado a los seguidores del programa por su personalidad divertida y leal, además de su forma de tratar a compañeras del show, con amabilidad y respeto por encima de todo.

A pesar de esta imagen positiva, muchos recuerdan a Aldo de Nigris por su participación en La Venganza de los Ex. Aunque hace poco dijo que lleva muchos años sin una relación, en ese entonces floreció un romance breve pero intenso con otra participante, Valeria Salinas.

Según lo que contaron en el programa, la pareja conectó después de un tiempo, pues en un inicio no se agradaban en lo absoluto, lo que los llevó a tener algunos desencuentros. Sin embargo, ella se enamoró de su forma de tratar a las personas sin jugar y él en que ella suele ayudar a las personas que quiere.

Al hablar sobre su historia, él admitió que con poco tiempo de salir se habían dado cuenta de que tenían opiniones muy diferentes de las relaciones, pues él es más tradicional, pero esperaban lograr superarlas.

¿Qué pasó entre Valeria y Aldo?

Fue en febrero de 2024 que el influencer decidió hablar sobre su relación con la famosa, con quien asegura haber salido después del programa, aunque menciona que no pudieron compartirlo porque todavía no se estrenaba el reality show, lo que los llevo a tener su relación lejos del ojo público.

@aldotdenigris2 Ahi esta para los que querian saber porque no funciono nuestra relacion. @Valeria Salinas y no me queda mas que agradecerte por el tiempo que estuviste conmigo, te deseo lo mejor y de verdad me da mucho gusto que seas feliz en tu relacion y que estes cumpliendo todos tus proyectos 🫡🙏 ♬ sonido original - Aldo T De Nigris

“El del pedo fui yo porque salí de la venganza con una mentalidad más liberal donde no tenía problemas por muchas cosas y cuando volví a mi realidad, fui cambiando poco a poco al Aldo que he sido siempre”, admitió el joven.

En ese sentido, negó que ocurriera alguna infidelidad que los llevara a separarse. “El problema hubiera sido a futuro, yo creo que fue la mejor decisión”, admitió al decir que uno de los factores era que no le gustaba que su pareja tuviera OnlyFans, aunque al inicio no vio aquello como un problema para iniciar el romance.

“Cada quien está por su lado, cada quién es feliz y está con madre, capitán”, sentenció. Además, en la descripción añadió: “No me queda mas que agradecerte por el tiempo que estuviste conmigo, te deseo lo mejor y de verdad me da mucho gusto que seas feliz", señaló.