El Guana humilla a Facundo en el posicionamiento de LCDLF: ‘Más viral que todo tu contenido’ | VIDEO

Este domingo se llevó a cabo el posicionamiento en La Casa de los Famosos México 3, donde los habitantes tuvieron fuertes enfrentamientos entre si. El que destacó esta noche fue el encuentro entre Facundo y El Guana, donde el actor hundió al comediante.

Así fue el posicionamiento donde El Guana humilló a Facundo

Fue Facundo quien decidió acercarse a El Guana para el posicionamiento, como lo hizo Elaine ya que el actor es integrante del cuarto Noche, lo que los hace rivales en el juego. Con su estilo característico, el comediante decidió cantar las razones por las que quiere a su contraparte fuera de La Casa de los Famosos México 3.

"Cállate un ratito", @facufacundo se posiciona contra @elguana7 y se cantan un tiro cantando



¡No te pierdas nada! SUSCRÍBETE a #ViX Premium y disfruta sin interrupciones el 24/7🔥 👉🏻https://t.co/gAHDeZ2CG1#LaCasaDeLosFamososMx disponible también en #LasEstrellas y #Canal5 pic.twitter.com/t3zw6M3Max — La Casa De Los Famosos México (@LaCasaFamososMx) August 25, 2025

El comediante pidió al actor de teatro “que se calle un ratito”, pues asegura que lo aturde al cantar todo el tiempo en la convivencia diaria, desde que despierta. “En estos últimos días te andas jeteando, te faltó el cambio de pilas”, agregó.

“Ya saquen al Guana”, pidió y aseguró que lo único que extrañaría de él en la mañana sería el hot cake de la mañana, dejando ver que el comediante no le parece tan relevante.

Ante esto, Guana decidió reaccionar también cantando, con lo que terminaron haciendo un duelo de coplas que dio mucho de qué hablar. “Este posicionamiento va a estar muy entretenido, puede que sea más viral que todo tu contenido”, comenzó.

“Ay Facundo amigo mío, yo no me pienso achicar. Mira mis zapatitos, los vas a poder masticar”, agregó entre risas. “Creo que ya no te funciona el personaje irreverente, mejor piensa otra cosa pues se aburre allá la gente”.

Posicionamiento de Facundo para el Guana



Guana: “Este posicionamiento puede que sea más viral que todo tu contenido… creo que ya no te funciona el personaje irreverente mejor inventa otra cosa pues se aburre allá la gente”



OHHH PAPI GUANA, POR ESO Y MÁS MI MUEBLE FAVORITO 🔥 pic.twitter.com/TgbUeIK2y8 — 𝐦𝐚𝐝s🏎 (@madspinkis) August 25, 2025

Además, indicó que no está siendo sincero con su propio equipo, cosa que se hará evidente e el futuro, dice. “Ese choro que le tiras a tu cuarto es un señuelo, se te caerá la mentira como se te cayó el pelo”, dijo.

“Cuando vienes yo ya he ido y recuerda que estas coplas yo ya las había proponido”, agregó, ante lo que Facundo lo corrigió al decirle que era ’propuesto’, ante lo que Guana reaccionó “ven y agárrame todo esto”.

El público en redes sociales no tardó en reaccionar al momento, al señalar que Facundo fue completamente humillado por El Guana. Algunos de los comentarios son:

"El Guana le calló la boca al pelón ese JAJAJA"

"Guana acabó con él y con las propias armas de Facundo“.

"PAPI GUANA, POR ESO Y MÁS MI MUEBLE FAVORITO“.

“No solo lo acabó y lo humilló, sino que aparte le enseñó a rimar de verdad y no rimas mediocres“.