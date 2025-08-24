La Casa de los Famosos México 3: ¿Quién es el ELIMINADO de hoy 24 de agosto?

Este domingo se lleva a cabo la cuarta gala de eliminación en La Casa de los Famosos México 3, donde se definirá cuál de los participantes del reality show quedará fuera del mismo por la votación del público.

El pasado viernes, fue Shiky quien quedó fuera de la terna de nominaciones, por lo que los habitantes que se encuentran en riesgo de abandonar La Casa de los Famosos México son:

Alexis Ayala

El Guana

Priscila Valverde

Abelito

Dalilah Polanco

Mar Contreras

Mariana Botas

Esto se convierte en una de las votaciones más grandes que han habido en la temporada, pues son siete los personajes que forman parte de la placa de nominados.

La semana pasada, la salida de Ninel Conde dejó ver que todo puede suceder dentro del programa, donde la elección del público es fundamental. Por otro lado, la semana sorprendió con la victoria de Aaron Mercury y Facundo, que así obtuvieron la inmunidad.

Lista de habitantes eliminados

Olivia Collins Adrián Di Monte Ninel Conde

INFORMACIÓN EN DESARROLLO