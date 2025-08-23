Drake Bell pide votos para Mariana Botas en LCDLF y le dicen ‘colgado’ en redes sociales

Mariana Botas, actriz y conductora, podría dejar La Casa de los Famosos México 3 este domingo, pues es una de las siete personas nominadas de esta semana. Por ello, amigos y familiares de quien dio vida a Martina en Una Familia de Diez, no han parado de pedir votos para poder salvarla.

Entre quienes piden apoyo para Mariana, se encuentra el cantante Drake Bell, quien publicó en Instagram una historia donde invita al público: “Vota X la Botas”.

Esto causó sorpresa en redes sociales, pues, hace unos días, Galilea Montijo afirmó que el estadounidense se encontraba muy molesto luego de las declaraciones de la actriz sobre haber vivido con Drake una supuesta noche romántica en un antro de CDMX.

Algunos usuarios comentaron que el mensaje de Drake podría ser una señal de reconciliación entre los actores. Otros afirman que el cantante “es un colgado”, pues el reality es uno de los más populares del momento y el hablar del programa podría revitalizar su carrera, que parece ir en declive.

Hace unos días Mariana Botas comentó a sus compañeras de LCDLF que vivió una noche romántica con Drake Bell cuando coincidieron en un antro donde se celebraba el cumpleaños de un amigo. La actriz aseguró: “Me abrazó, me cargó (...). La realidad es que ese día me lo besuqueé toda la noche en el antro. Me tenía agarrada de la mano, pidió una canción para bailar conmigo”.

Luego de las declaraciones, la conductora Galilea Montijo reveló en Hoy que el cantante exigió que borraran los videos del relato de Mariana en el reality. Agregó que, de no hacerlo, demandaría a la producción del programa.

Sin embargo, este enojo parece haber desaparecido, pues Drake compartió en su cuenta de Instagram un video donde envía apoyo a la actriz.

“Hola, Mariana. Soy Drake Bell, escuché que estás nominada. Te deseo lo mejor dentro de la casa. ¡Buena suerte! Todos vayan y voten por Mariana Botas. Te veo cuando salgas”, dice el protagonista de la serie Drake & Josh.

El gesto se volvió viral rápidamente y sorprendió a usuarios de redes sociales.

¿Quiénes son los nominados de esta semana en LCDLF?

Los habitantes de LCDLF que fueron nominados esta semana son:

Cuarto Noche

Alexis Ayala

Mar Contreras

Abelito

Dalílah Polanco

El Guana

Cuarto Día