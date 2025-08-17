Drake Bell se divorcia de Janet Von Schmeling y presume romance con mexicana

El cantante Drake Bell vuelve a ser tendencia luego de que se filtrara que, en Estados Unidos, inició el trámite de divorcio en el condado de Seminole, Florida, el pasado 14 de agosto de 2025, tres años después de que su expareja y madre de su hijo, Janet Von Schmeling lo solicitara en Los Ángeles en abril de 2023. La pareja se mantiene separada desde septiembre de 2022.

La información fue dada a conocer por el medio estadounidense TMZ. Brittany Staggs, abogada del intérprete de “I know”, declaró a la revista que ambos famosos coincidieron en llevar el proceso lejos de los reflectores: “En este momento, el señor Bell y su esposa desean privacidad mientras inician esta nueva etapa de sus vidas”.

La historia de amor de Drake Bell y Janet Von Schmeling

La pareja comenzó en 2013 su relación amorosa, manteniéndola discreta y fuera del ojo público. Janet Von Schmeling es una influencer y actriz de Florida. Luego, en 2018, tras cinco años de noviazgo, se casaron en una ceremonia íntima.

Drake Bell confirmó su matrimonio en julio de 2021 y la existencia de su hijo (Wyatt o Jeremy), nacido el año anterior, a través de un tuit en español: “Estamos casados por casi 3 años…”. Sin embargo, ahí comienza lo difícil para el matrimonio, pues, ese mismo mes, el actor se declara culpable de cargos relacionados con poner en peligro a una menor y difusión de material perjudicial, resultando en libertad condicional y servicio comunitario.

Para diciembre de 2022, se observa a Drake aparentemente inhalando una sustancia desconocida (presuntamente de un globo) dentro de su auto, mientras su hijo estaba en el asiento trasero. Este incidente escandalizó al mundo y Janet Von Schmeling decide separarse del cantante y mudarse a Florida con su pequeño hijo.

Semanas después se dio a conocer que Drake Bell inició un proceso de rehabilitación para abordar el consumo de sustancias ilícitas. No obstante, su matrimonio terminó.

Se reportó que Janet Von Schmeling acudió al Tribunal Superior del condado de Los Ángeles, para solicitar el divorcio por “diferencias irreconciliables”, además de la custodia legal y física del menor y una manutención.

Una semana antes de la solicitud de Janet, se reporta la desaparición de Drake, quien luego fue encontrado sano. La noticia del divorcio le llega por TMZ, él mismo lo confirmó luego en un tuit.

Drake Bell presume romance con mexicana tras divorcio de Janet Von Schmeling

El cantante Drake Bell reveló a varios medios de comunicación hace unos días, a su regreso a México, que está muy feliz viviendo en el país, ya que considera que hay mujeres muy hermosas. Además, confesó que tiene una novia mexicana, pese a no revelar el nombre de la dama, aseguró que su pareja trabaja en la industria del entretenimiento y la música.

Y no, no es la actriz Mariana Botas, participante de La Casa de los Famosos México 3 que reveló que pasó una noche romántica con Drake en un antro. Por el momento los fans esperan con ansias que el actor aparezca en público con la misteriosa novia o que se sepa su identidad.