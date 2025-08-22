Se burlan de Mariana Botas por VIDEOS donde Aldo de Nigris muestra que no le gusta: ‘Gomita 2.0’

Los videos donde Aldo de Nigris muestra que no le gusta Mariana Botas.

Mariana Botas y Aldo de Nigris han dado de qué hablar en los últimos días, a raíz de que comenzó un ‘shippeo’ entre los dos habitantes de La Casa de los Famosos México 3 que ha generado opiniones divididas en la audiencia.

Desde que comenzó la tercera temporada de La Casa de los Famosos México, el público notó la amabilidad de Aldo de Nigris con las mujeres del programa, aunque muchos han relacionado su caballerosidad con coquetería, particularmente hacia Mariana Botas.

A Mariana Botas le gusta Aldo de Nigris ı Foto: Especial

Ella ha admitido que sí le parece bastante guapo el joven influencer, aunque sabe que la diferencia de edades es un factor que complica una posible relación, pues él tiene 27 y ella 35. Por su parte, el creador de contenido ha dejado claro que no desea formar una relación en el programa.

¿Mariana Botas está ilusionada con Aldo de Nigris?

A pesar de lo que ha dicho Botas anteriormente, hace unos días la mujer se mostró muy emocionada porque después de insistirle al regiomontano por un tiempo, él finalmente le prestó su sudadera. Ante ello, sus compañeros de cuarto Día le insistieron en que podría surgir el amor entre los dos.

Después de ello, quienes ven el 24/7 han captado algunos momentos particulares, como que la actriz se puso a oler la sudadera que le prestaron, así como que se la pone de manera constante.

Además, aseguran que después de ello, la mujer ha comenzado a buscar de manera más constante al famoso, con quien ya tenía una relación cercana de amistad.

¿A Aldo no le gusta Mariana?

Parece que la percepción de Aldo es un poco diferente, pues en una reciente conversación con Abelito, Mar Contreras y Elaine Haro dejó ver que estaba un poco molesto de que Mariana “le agandalló” su sudadera.

“La Mariana me agandalló ya mi hoodie, mi sudadera. Y no tengo otra”, se quejó. Ante esto, Abelito bromeó con que se la quitara, pero para el público, su declaración fue una muestra del desinterés del joven, quien busca ser amable con sus compañeras sin algún interés de por medio.

Mariana diciendo que Aldo se lo regaló

Aldo: la Mariana me agallando mi hoodie



CADA VEZ SE HUNDE MÁS EN SUS MENTIRAS LA MARIANA 😭 #LaCasaDeLosFamososMx pic.twitter.com/7qNUWDkeiB — Queen I👑 (@queeni09) August 22, 2025

También han habido momentos en los que ambos se encuentran platicando y él simplemente se va o no escucha lo que ella dice, aunque parece que esto es parte de la personalidad de Aldo, quien parece ser algo distraído.

Un momento que generó polémica fue cuando ambos se encontraban en la zona de lavado y él decidió salir del sitio, al decir que se iba a lavar las manos. Después de un rato, le pregunta si ya había terminado y ella comienza a hablar, pero cuando sale se da cuenta de que Aldo la dejó hablando sola.

Ahora, después de que se enteró que el regio fue una de las personas que la nominó esta semana, parece que la conductora de Envinadas se desilusionó de él, aunque cabe mencionar que son de cuartos diferentes y no tienen ninguna clase de pacto.

“Se lo pudo haber dado a Elaine y me ching* de todos modos”, le contó a Dalilah Polanco sobre el motivo por el que lo piensa ignorar, algo que ha cumplido durante este viernes 22 de agosto.

Los usuarios en redes sociales han reaccionado a los momentos bochornosos entre Aldo de Nigris y Mariana Botas con comentarios como los siguientes:

“Gomita 2.0″

“Él es amable y lo confunden con coqueteo”.

"Eso lo hicimos todas...pero cuando éramos adolescentes de 15 años".

“Alucín de chiaava enamorada”.

“Las fans de Mariana tienen la realidad bien alterada”.