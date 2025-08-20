Filtran VIDEO comprometedor de Aldo de Nigris en La Venganza de los Ex VIP

Aldo de Nigris en La Venganza de los Ex VIP

Aldo de Nigris, influencer regio, vuelve a ser tendencia en redes sociales, pero esta vez no es por su participación en La Casa de los Famosos México 3, sino por su paso por La Venganza de los Ex VIP. Algunos videos del reality de MTV resurgieron y podrían afectar la fama del joven, pues se ha mostrado como un “niño bien” y ha sido muy discreto con su vida amorosa.

Los videos comprometedores de Aldo de Nigris fueron grabados en 2023 y ahora circulan en redes sociales como X, TikTok y Reddit. El Aldo de esas imágenes contrasta con el joven discreto y reservado con su vida amorosa y familiar que se ha visto en La Casa de los Famosos México 3.

Según usuarios de X, antes Twitter, el influencer tuvo un apasionado momento con una participante en el capítulo 5, de la tercera temporada de La Venganza de los Ex VIP.

Aldo participó en el programa de MTV, donde compartió pantalla con algunas exparejas y figuras del entretenimiento actual. Su paso por el reality show estuvo marcado por momentos polémicos, además de relaciones fugaces con algunas participantes.

Es cast de esa temporada estuvo integrado por: Fer Moreno, Aldo de Nigris, Fraag Malas, Valentino Lázaro, Ana Ovalles, Diana Zambrano, Alex Flores, Lilian Durán, Asaf Torres y Daniela Buenrostro.

En el video que circula desde hace unos días se aprecia a Aldo junto a una joven participante de La Venganza de los Ex VIP mientras se cubren la mitad inferior del cuerpo para evitar se grabados por las cámaras del show.

Aldo de Nigris en Exatlón

Aldo de Nigris, además de participar en La Casa de los Famosos México 3 y La Venganza de los Ex VIP, incursionó en el programa Exatlón Estados Unidos donde demostró su fortaleza física y competitividad, además de su perfil como atleta de alto rendimiento.

El regio formó parte del programa en 2022, donde fue el cuarto concursante en ser eliminado.