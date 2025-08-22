La Casa de los Famosos México 3, ¿Quién es el SALVADO de este 22 de agosto?

Este viernes 22 de agosto se lleva a cabo el reto de salvación en La Casa de los Famosos México 3, donde son tres los habitantes que se enfrentarán para que uno de ellos tenga el beneficio de elegir a cuál de los nominados sacar de la placa.

El pasado lunes, Aaron Mercury y Facundo se coronaron como líderes de la semana, lo que dio oportunidad a que ambos quedaran inmunes y uno de ellos obtenga el beneficio de salvación, después de enfrentarse entre ellos y Abelito, quien es su retador.

De este modo, la ventaja la tiene el equipo Noche, al contar con dos integrantes que podrán obtener el beneficio y así, salvar a uno de sus compañeros, mientras que la suerte de Día recae por completo en Facundo.

Nominados de la semana en La Casa de los Famosos México 3

Los nominados en la cuarta semana de La Casa de los Famosos México 3 son:

Alexis Ayala

El Guana

Priscila Valverde

Abelito

Dalilah Polanco

Mar Contreras

Mariana Botas

Shiky

