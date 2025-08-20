Así votaron en las nominaciones de La Casa de los Famosos México 3 este 20 de agosto

Los 12 habitantes que restan en La Casa de los Famosos México 3 emitieron sus votos de la semana para elegir a cuáles de sus compañeros quieren ver en la placa y fuera del reality show, uno de los momentos clave de cada semana del programa.

Si bien muchos ya planeaban sus estrategias en equipo, el juego cambió, pues La Jefa decidió llevar una dinámica para las nominaciones que lo revolvió todo. De este modo, la suerte se convirtió en un elemento vital a la hora de nominar, además de dejar resultados insospechados.

Así nominaron en La Casa de los Famosos México 3

Las nominaciones se llevaron a cabo este miércoles y así fue como cada uno de los habitantes emitió su voto, con los respectivos cambios de la dinámica:

Aaron Mercury

2 puntos para Dalilah Polanco

1 punto para Mariana Botas

Consigna: No podrás contar cómo nominaste hasta después de la salvación. Si lo haces, te sumarás a la placa.

Shiky

2 puntos para Mar Contreras

1 punto para Guana

1 punto para Elaine Haro

1 punto para Aldo de Nigris

Consigna: A tu nominación, le sumarás dos nombres más. Le darás un punto a cada integrante de una habitación.

Dalilah Polanco

2 puntos para Alexis Ayala

1 punto para Mar Contreras

Consigna: Suerte para la próxima. Tu nominación no tiene ninguna variante.

El Guana

2 puntos para Shiky

1 punto para Priscila Valverde

Consigna: Saldrás del confesionario y les contarás a los nominados cuántos puntos le diste a cada uno.

Mariana Botas

2 puntos para Alexis Ayala

1 punto para Mar Contreras

Consigna: Al terminar las nominaciones, frente a todos le darás 3 puntos a un habitante al que no hayas nominado.

Aldo de Nigris

2 puntos para Dalilah Polanco (ANULADO)

1 punto para Shiky (ANULADO)

Consigna: Tus nominaciones no cuentan, tienes que nominar a otras dos personas

2 puntos para Priscila Valverde

1 punto para Mariana Botas

Priscila Valverde

2 puntos para Aldo de Nigris (ANULADO)

1 punto para Guana (ANULADO)

Consigna: Tu nominación quedó anulada. Regresarás con un compañero de otra habitación y él nominará por ti.

2 puntos para Elaine Haro

1 punto para Priscila Valverde

Alexis Ayala

2 puntos para Dalilah Polanco

1 punto para Shiky

Consigna: Regresarás a la sala y elegirás a otro votante para que diga cómo votó.

Elaine Haro

4 puntos para Guana

2 puntos para Alexis Ayala

Consigna: Se duplicarán los puntos que hayan emitido

