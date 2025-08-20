Así votaron en las nominaciones de La Casa de los Famosos México 3 este 20 de agosto

Los 12 habitantes que restan en La Casa de los Famosos México 3 emitieron sus votos de la semana para elegir a cuáles de sus compañeros quieren ver en la placa y fuera del reality show, uno de los momentos clave de cada semana del programa.
Si bien muchos ya planeaban sus estrategias en equipo, el juego cambió, pues La Jefa decidió llevar una dinámica para las nominaciones que lo revolvió todo. De este modo, la suerte se convirtió en un elemento vital a la hora de nominar, además de dejar resultados insospechados.
Así nominaron en La Casa de los Famosos México 3
Las nominaciones se llevaron a cabo este miércoles y así fue como cada uno de los habitantes emitió su voto, con los respectivos cambios de la dinámica:
La Casa de los Famosos México 3: Así será la dinámica de nominación este 20 de agosto
Aaron Mercury
- 2 puntos para Dalilah Polanco
- 1 punto para Mariana Botas
Consigna: No podrás contar cómo nominaste hasta después de la salvación. Si lo haces, te sumarás a la placa.
Shiky
- 2 puntos para Mar Contreras
- 1 punto para Guana
- 1 punto para Elaine Haro
- 1 punto para Aldo de Nigris
Consigna: A tu nominación, le sumarás dos nombres más. Le darás un punto a cada integrante de una habitación.
Dalilah Polanco
- 2 puntos para Alexis Ayala
- 1 punto para Mar Contreras
Consigna: Suerte para la próxima. Tu nominación no tiene ninguna variante.
El Guana
- 2 puntos para Shiky
- 1 punto para Priscila Valverde
Consigna: Saldrás del confesionario y les contarás a los nominados cuántos puntos le diste a cada uno.
Mariana Botas
- 2 puntos para Alexis Ayala
- 1 punto para Mar Contreras
Consigna: Al terminar las nominaciones, frente a todos le darás 3 puntos a un habitante al que no hayas nominado.
Aldo de Nigris
- 2 puntos para Dalilah Polanco (ANULADO)
- 1 punto para Shiky (ANULADO)
Consigna: Tus nominaciones no cuentan, tienes que nominar a otras dos personas
- 2 puntos para Priscila Valverde
- 1 punto para Mariana Botas
Priscila Valverde
- 2 puntos para Aldo de Nigris (ANULADO)
- 1 punto para Guana (ANULADO)
Consigna: Tu nominación quedó anulada. Regresarás con un compañero de otra habitación y él nominará por ti.
- 2 puntos para Elaine Haro
- 1 punto para Priscila Valverde
Alexis Ayala
- 2 puntos para Dalilah Polanco
- 1 punto para Shiky
Consigna: Regresarás a la sala y elegirás a otro votante para que diga cómo votó.
Elaine Haro
- 4 puntos para Guana
- 2 puntos para Alexis Ayala
Consigna: Se duplicarán los puntos que hayan emitido
INFORMACIÓN EN DESARROLLO