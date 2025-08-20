Ninel Conde anuncia gira y docuserie tras salir de La Casa de los Famosos México 3 | VIDEO

Ninel Conde ha generado todo tipo de comentarios y especulación en redes sociales a raíz de su salida de La Casa de los Famosos México 3, ya que después de ello, ha contado que tiene proyectos preparados para iniciar este fin de semana, lo que hizo creer al público que su salida estaba pactada.

Ninel Conde anuncia gira y docuserie

Fue en su reciente conversación con Marie Claire Harp que Ninel Conde admitió que está en proceso de regresar a la pantalla chica, ahora con una docuserie que se encuentra en preparación y que estará disponible en la plataforma de ViX.

“Estoy haciendo mi docuserie, va a salir por ViX y empezó antes de mi preparación para la casa y ahorita vamos a continuar con el después”, comentó al respecto.

Sin embargo, lo que tomó por asalto a la audiencia fue cuando reveló que ha preparado una serie de shows con los que busca promover su nuevo material discográfico y las presentaciones comenzarán pronto:

“Voy a Medellín, voy a hacer una gira por allá (Colombia) la próxima semana”, compartió sobre sus planes que comienzan antes de que siquiera vayamos a la mitad de La Casa de los Famosos México 3.

También comentó que llevará sus presentaciones a México en unos meses: “En Mexico inicia mi gira en octubre con un show completamente nuevo y seguiremos en las galas haciendo lío”, confesó entre risas.

La mujer también comentó que no dejará de aparecer en las galas del reality show de vez en cuando, aunque puede que se ausente algunos días por su apretada agenda.

La famosa volvió a hablar sobre su gira en Colombia en el programa Hoy, lo que causó impresión en Galilea Montijo, que le preguntó si se iba a presentar. “Sí, tenemos una gira. Ya se pagó, mana. Por allá nos vemos”, expresó.

Si bien algunos Internautas aseguran que esta es una manera de Ninel Conde para no dañar su ego por ser la tercera eliminada de La Casa de los Famosos México 3, otros mencionan que la mujer habría salido por compromisos laborales y no por ser la menos votada. Te dejamos algunas de las reacciones:

"Así o más planeada su salida de LCDLF“.

“Qué bueno que le inventaron una gira, así no va al programa, es insufrible“.

"Por eso pidió salir entonces. ¿Así que esté reality está manipulado y los votos son mentiras?"

“Hahaha en ningún local la han anunciado”.