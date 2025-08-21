Los seguidores del reality La Casa de los Famosos México 3 están sumamente familiarizados con La Jefa. Aunque no aparece frente a las cámaras y sólo se conoce su voz, más de una persona siente curiosidad por saber la identidad de quien da vida a este ser omnipresente.

En redes sociales se ha especulado bastante sobre quién es La Jefa y una opción muy repetida es Jessica Ortiz, la voz de Neytiri en Avatar y Tauriel en El Hobbit. Aquí te contamos si se trata de ella o no.

¿Quién es La Jefa y cuál es su labor?

En La Casa de los Famosos México, La Jefa es una figura del reality que representa la “voz omnipresente” que todo lo ve y todo lo controla dentro del programa. Es un personaje ficticio pero fundamental, pues funge como autoridad máxima dentro de La Casa y se comunica con los participantes a través de un sistema de audio instalado en el foro.

Cuando los participantes acuden al Confesionario, ella escucha las confesiones y reflexiones de los habitantes al elegir a la persona que nominarán esa semana.

Además, La Jefa da instrucciones a los habitantes, por ejemplo, cuando hay retos o dinámicas, y les comunica las reglas de La Casa. Del mismo modo, informa a los participantes las sanciones que enfrentarán, en caso de que incumplan alguna norma, o comunica las decisiones importantes del reality.

Conoce a Jessica Ortiz, ¿ella es La Jefa en La Casa de los Famosos?

La voz principal detrás del personaje de La Jefa sería la reconocida actriz de doblaje Jessica Ortiz, una artista con más de 27 años de experiencia en el mundo del doblaje y locución. Jessica nació el 11 de enero de 1979 en la Ciudad de México.

Su trayectoria incluye haber interpretado a personajes icónicos, como La Mujer Maravilla, Neytiri en Avatar, Angie en El Espantatiburones y Tauriel en El Hobbit, entre otros, lo que ha aumentado su prestigio dentro de la industria del doblaje y la locución.

Además, en varias películas le ha dado voz a Drew Barrymore, como en Como si fuera la primera vez.

Hay más de una Jefa en La Casa de los Famosos

Sin embargo, para sorpresa de muchos, Jessica Ortiz no es la única encargada de darle vida a La Jefa. Paola Flores y Yotzmit Ramírez, ambas con una carrera de más de dos décadas en la locución y el doblaje, también interpretan a este personaje del reality.

Debido a que sería muy cansado para Jessica estar 24 horas siendo La Jefa, Paola Flores participa principalmente durante los segmentos matutinos del programa, mientras que Yotzmit Ramírez es quien asume el rol en los horarios vespertinos y nocturnos.