Para sorpresa de mucha gente, la actriz Ninel Conde fue la tercera eliminada de La Casa de los Famosos México 3. El pasado domingo 17 de agosto, Facundo, Mar Contreras, Alexis Ayala y El Guana se disputaban su permanencia en el reality con El Bombón Asesino.

A casi una semana de la salida de la cantante, en redes sociales su nombre se volvió tendencia cuando reapareció, desde Miami, asegurando que su salida de LCDLF fue una decisión tomada por ella, no por el público.

Sin embargo, al día siguiente de su eliminación, dijo sentirse ”aliviada" y conforme con la decisión del público, pese a tener cara de disgusto y sorpresa. Debido a esto, en X, antes Twitter, los seguidores del reality la llaman “inventada”.

Ninel Conde asegura que ella pidió salir de LCDLF: ‘Ya estaba firmado’

Al día siguiente de su eliminación, Ninel canceló varias entrevistas que ya tenía programadas. Sólo participó en los programas matutinos de Televisa y en la actividad organizada por ViX con los exconcursantes.

Su salida tomó por sorpresa a muchos, ya que era considerada una de las participantes más fuertes de LCDLF, incluso se pensaba que podría llegar a la final. Su expresión de desconcierto, e incluso molestia, al ver que la puerta se abría hacia la calle y no de regreso a La Casa, evidenció que ni ella misma esperaba ser eliminada tan rápido.

No obstante, recientemente Ninel Conde compartió en sus redes un video junto a su amigo Mauricio Mejía donde afirma que fue eliminada la semana pasada del programa porque ella pidió salir.

“Claro que votaron pero yo ya estaba muy cansada”, dijo.

Además, narró que, a su regreso a EU, el policía del aeropuerto le preguntó el motivo de la gran cantidad de equipaje que llevaba consigo, a lo que ella respondió que había estado en México trabajando en LCDLF.

“Pues fíjese que estuve en un reality que se supone duraba dos meses y medio, por eso traje tantas cosas, pero pues me salí a las tres semanas porque no aguanté”, expresó.

Agregó: “No me sacaron, me salieron, me salí”. Su amigo Mauricio Mejía añadió que todo fue “por contrato”.

Cuando se habla de la gente que votó por Ninel Conde en LCDLF, la cantante dijo que sus fans no debieron gastar su energía en eso, pues todo estaba arreglado: “Ya estaba firmado eso chavas, pa qué votaron”.

Ninel según dice que no la saco el público que ella se salió por contrato.



todavía no acepta que la sacó mar 😭😭#LaCasaDeLosFamososMx pic.twitter.com/FKhYPi3DdT — La Wendy (@LaWendyGuevara) August 23, 2025

Llaman ‘inventada’ a Ninel Conde

En redes sociales la gente expresa que Ninel miente, pues sus declaraciones son contradictorias y el día de la eliminación lucía sorprendida y molesta.