La Casa de los Famosos México 3: Así fueron los posicionamientos este 24 de agosto

Este domingo se llevó a cabo la cuarta eliminación de La Casa de los Famosos México 3, donde fueron siete los habitantes que tuvieron que ver a sus cuatro compañeros posicionarse frente a ellos para decirles los motivos por los que quieren que salgan del programa.

No han faltados los conflictos dentro de La Casa de los Famosos México 3, aunque los mismos se han visto balanceados por una convivencia amigable donde saben dejar los rencores de lado después de los encontronazos que se viven para entretener a la audiencia.

En esta ocasión, son cinco los habitantes que quedan fuera de las nominaciones, por lo que tendrán que posicionarse contra aquellos compañeros con los que conviven día a día.

Además, se llevarán a cabo sinceramientos, donde serán los habitantes nominados quienes buscarán entre los que están en la placa para revelar porqué no quieren que su compañero permanezca en el programa.

Así fueron los posicionamientos y sinceramientos

Shiky se posicionó frente a Abelito

El comediante aseguró que se posicionaba para decirle cosas buenas, al decir que solo se iría de la casa cuando apagaran las luces. Ante esto, el influencer quedó sorprendido y dijo que tienen mucho que aprender juntos. “Todos ocupamos un Shiky en nuestra vida”, le dijo.

Aaron Mercury se posicionó frente a Dalilah Polanco

Aaron aseguró que Dalilah “ha criticado e intimidado a miembros de noche” por tomarse demasiado personal las nominaciones, cosa que le parece, opaca lo positivo. Por su parte, ella mencionó que “ya puede jugar como él” y que es bueno saber quién le nomina, al asegurar que no quería herir a la gente que le agradaba.

"El que se enoja pierde", dice @ArnMercurio, tras posicionarse en contra de @DalilahPolanco



¡No te pierdas nada! SUSCRÍBETE a #ViX Premium y disfruta sin interrupciones el 24/7🔥 👉🏻https://t.co/gAHDeZ3avz#LaCasaDeLosFamososMx disponible también en #LasEstrellas y #Canal5 pic.twitter.com/c33I5z4BEW — La Casa De Los Famosos México (@LaCasaFamososMx) August 25, 2025

Elaine se posicionó frente a Guana

Elaine dijo que solo lo quiere fuera por estrategia, pues están jugando por cuartos. “Me pareces una persona súper talentosa”, le dijo. Por su parte, él le agradeció y dijo que el momento de posicionamiento era para “dejar de ser condescendiente”.

Tienes que ser más directa... y ser más fuerte: @elguana7 responde al posicionamiento de Elaine



¡No te pierdas nada! SUSCRÍBETE a #ViX Premium y disfruta sin interrupciones el 24/7🔥 👉🏻https://t.co/gAHDeZ3avz#LaCasaDeLosFamososMx disponible también en #LasEstrellas y #Canal5 pic.twitter.com/Z5QBWpT50S — La Casa De Los Famosos México (@LaCasaFamososMx) August 25, 2025

Facundo se posicionó frente a Guana

A modo de copla, el comediante aseguró que Guana “lo aturde” por su canto y le parece que últimamente no está activo. “Ya saquen al Guana”, cantó. Por su parte, él le respondió con una sonrisa del mismo modo, al asegurar que el posicionamiento “puede ser más viral que todo su contenido”.

"Cállate un ratito", @facufacundo se posiciona contra @elguana7 y se cantan un tiro cantando



¡No te pierdas nada! SUSCRÍBETE a #ViX Premium y disfruta sin interrupciones el 24/7🔥 👉🏻https://t.co/gAHDeZ2CG1#LaCasaDeLosFamososMx disponible también en #LasEstrellas y #Canal5 pic.twitter.com/t3zw6M3Max — La Casa De Los Famosos México (@LaCasaFamososMx) August 25, 2025

Aldo de Nigris se posicionó frente a Dalilah Polanco

Aldo admitió que la salida de Ninel le sorprendió la semana pasada y considera que Dalilah es un pilar para cuarto Día, por lo que piensa que podría desestabilizar su salida. Ella dijo sentirse halagada y poderosa por su atención.

Me siento poderosa, más que antes: @DalilahPolanco responde al posicionamiento de #AldoDeNigris



¡No te pierdas nada! SUSCRÍBETE a #ViX Premium y disfruta sin interrupciones el 24/7🔥 👉🏻https://t.co/gAHDeZ3avz#LaCasaDeLosFamososMx disponible también en #LasEstrellas y #Canal5 pic.twitter.com/J2bwWyg1jS — La Casa De Los Famosos México (@LaCasaFamososMx) August 25, 2025

Priscila Valverde se sinceró con Alexis Ayala

Ella aseguró que no considera que hayan cosas en las que puedan empatar y cree que es él quien controla a sus compañeros de cuarto. Por su parte, él decidió no decirle nada, al señalar que no tiene nada en común con ella.

Quien tiene la correa del otro lado eres tú: #PriscilaValverde se sincera contra Alexis



¡No te pierdas nada! SUSCRÍBETE a #ViX Premium y disfruta sin interrupciones el 24/7🔥 👉🏻https://t.co/gAHDeZ2CG1#LaCasaDeLosFamososMx disponible también en #LasEstrellas y #Canal5 pic.twitter.com/bDYqu6jiuE — La Casa De Los Famosos México (@LaCasaFamososMx) August 25, 2025

Mar Contreras se sinceró con Dalilah Polanco

Mar dijo que no sabía con qué personaje estaba hablando, al asegurar que no ha podido conectar con ella porque “tiene tantas máscaras” que no ha conseguido conocerla y empatar.

Mereces irte de la casa, porque no estás siendo honesta:@MarContrerasOF se sincera contra Dalílah



¡No te pierdas nada! SUSCRÍBETE a #ViX Premium y disfruta sin interrupciones el 24/7🔥 👉🏻https://t.co/gAHDeZ2CG1#LaCasaDeLosFamososMx disponible también en #LasEstrellas y #Canal5 pic.twitter.com/op2et8oPiq — La Casa De Los Famosos México (@LaCasaFamososMx) August 25, 2025

Mariana Botas se sinceró con Alexis Ayala

Ella aseguró que Alexis es un gran competidor y un gran estratega. “Me pareces un gran ser humano y te admiro mucho”, mientras que él le dijo que cuando le toque sincerarse podrían hablar más.

"Me pareces un gran competidor", @MarianabotasL se sincera contra @ayalaalexis



¡No te pierdas nada! SUSCRÍBETE a #ViX Premium y disfruta sin interrupciones el 24/7🔥 👉🏻https://t.co/gAHDeZ2CG1#LaCasaDeLosFamososMx disponible también en #LasEstrellas y #Canal5 pic.twitter.com/8rviays8Jy — La Casa De Los Famosos México (@LaCasaFamososMx) August 25, 2025

Guana se sinceró con Priscila Valverde

El comediante aseguró que considera que la modelo es una competidora muy fuerte que podría llegar a la final, pero también indica que ella no se ha logrado integrar a las dinámicas. Ella se dijo halagada por sus palabras.

Si sigues aquí en la casa, vas a llegar a la final: @elguana7 se sincera contra #PriscilaValverde



¡No te pierdas nada! SUSCRÍBETE a #ViX Premium y disfruta sin interrupciones el 24/7🔥 👉🏻https://t.co/gAHDeZ2CG1#LaCasaDeLosFamososMx disponible también en #LasEstrellas y #Canal5 pic.twitter.com/sstinkCtnW — La Casa De Los Famosos México (@LaCasaFamososMx) August 25, 2025

Dalilah se sinceró con Mar Contreras

“Yo y todas mis personalidades queremos sincerarnos contigo” le dijo y aseguró que no se conocerán porque sabe que Mar la considera como una pared, además de señalar que ve su ira cuando las cosas no sale como ella desea. “No incluir, también es excluir”, completó Mar.

Eres la reina de la noche ¿qué va a querer la reina del día?: @DalilahPolanco se sincera con Mar



¡No te pierdas nada! SUSCRÍBETE a #ViX Premium y disfruta sin interrupciones el 24/7🔥 👉🏻https://t.co/gAHDeZ2CG1#LaCasaDeLosFamososMx disponible también en #LasEstrellas y #Canal5 pic.twitter.com/pTY7NojwlB — La Casa De Los Famosos México (@LaCasaFamososMx) August 25, 2025

Alexis Ayala se sinceró con Mariana Botas

El actor aseguró que cuando está con Mariana, considera que hay un vacío de ideas, por lo que no tiene interés en que permanezca en la casa; además, le presumió que no ha salido a pesar de la insistencia de la mujer por nominarlo. Ella dijo respetar pero no compartir sus declaraciones.

Cuando hablamos siento que estoy con un pez, porque ¡NADA!: @ayalaalexis se sincera contra Mariana



¡No te pierdas nada! SUSCRÍBETE a #ViX Premium y disfruta sin interrupciones el 24/7🔥 👉🏻https://t.co/gAHDeZ3avz#LaCasaDeLosFamososMx disponible también en #LasEstrellas y #Canal5 pic.twitter.com/5m2VJYpxr2 — La Casa De Los Famosos México (@LaCasaFamososMx) August 25, 2025

Abelito se sinceró con Mariana Botas

El comediante admitió que él la nominó y le dijo que la quiere fuera de la casa porque ella es ese barco fuerte, bonito e interesante que no tiene dirección, por lo que no se moverá, dejando ver que no está estancada. Por su parte, ella agradeció las palabras y dijo que tratará de enfocarse en ello, al asegurar que es una mujer determinada.