Elaine Haro: ¿Cuánto tiempo lleva sin bañarse en La Casa de los Famosos?

La actriz y cantante Elaine Haro está en medio de la polémica porque en La Casa de los Famosos México la están criticando por no bañarse constantemente en su estancia en el reality show.

Los fans del programa han recopilado clips en los que se exhiben que la famosa actriz posterga sus duchas en el programa, pues la joven dice que se va a bañar y al final termina por evadir esta actividad.

Su principal crítico es Abelito, quien no pierde oportunidad de hacer comentarios sobre la higiene de Elaine Haro, pese a que son muy buenos amigos y se llevan muy bien y ella lo abraza constantemente.

¿Cuántos días lleva sin bañarse Elaine Haro?

De acuerdo con los fans, el promedio de Elaine Haro es que se baña una vez a la semana, aunque en los últimos días se ha bañado casi diario, según los usuarios de Internet.

Desde antes de entrar a La Casa de los Famosos México, Elaine Haro advirtió que su gran defecto era que no le gustaba bañarse, incluso advirtió que solo lo hacía una vez a la semana.

Cuando ingresó al programa tardó una semana en bañarse, en otra ocasión, los fans contaron los días en los que la joven duró toda la semana con el mismo peinado porque no se metía a bañar.

Cuando Ninel Conde estaba en la casa le pidió a Elaine que la dejara peinarla con unas ondas, pero la joven actriz dijo que no podía porque no se había bañado y por tanto no se había lavado el cabello.

Elaine tuve una conversación con Aarón Mercury, quien le hizo saber que una de sus red flags era que no le gustaba bañarse, asimismo, en otra conversación él confirmó que no se bañaba y le preguntó que por qué no lo hacía o cuál era el motivo por el que no le gustaba.

Sin embargo, Elaine afirmó que después de que sus compañeros le empezaron a decir que no se bañaba ya ha estado cambiando ese hábito y bañándose diario.

Pero este fin de semana, la actriz estuvo en la crítica porque dijo que se iba a duchar y tardó muchas horas en hacerlo, lo que desesperó a los usuarios.

Por otra parte, Abelito no dudó en burlarse de ella, pues la actriz dijo que no se bañaba porque no había agua caliente en las regaderas y que ella no se iba a meter con agua fría y Abelito le contestó: “Ni con caliente tampoco”.

Además de Elina Haro, otro famoso que no se baña en la casa

Los usuarios aseguran que Elaine Haro no es la única con pocos hábitos de higiene, pues recordaron un clip en el que Mariana Botas también dijo que no se iba a bañar, lo que desató las críticas.