Facundo y Aaron Mercury se bañan juntos y se les cae el jabón | VIDEO

Facundo y Aaron Mercury se han vuelto cercanos tras su estadía en La Casa de los Famosos México 3, al grado que ambos fueron captados bañándose juntos, lo que desató todo tipo de comentarios en redes sociales.

Recordemos que hace unas semanas, se formó lo que parecía ser una rivalidad entre ambos cuando Facundo señaló que no consideraba que Aaron Mercury fuera un personaje valioso dentro de La Casa de los Famosos México e incluso señaló que no debería formar parte del mundo, tras haber matado a un bicho.

Posicionamiento de Aaron a Facundo



“Facundo quisiera que te vayas de la casa porque traes una actitud que ni te aguantas,… nos haz minimizado y tratado como pequeños quedando tú como el grande.. pero dime, quien resultó triunfante? “



OHHHH AARON, DEVORASTE pic.twitter.com/wMXlZRkj9Y — 𝐦𝐚𝐝s🏎 (@madspinkis) August 18, 2025

A un par de semanas de las fuertes declaraciones del comediante, ambos han construido una relación más cercana, apoyada por haber subido juntos a la suite el pasado lunes por decisión de La Jefa.

Captan a Facundo y a Aaron Mercury juntos en la regadera

En redes sociales, se ha viralizado un clip donde podemos ver a Aaron junto a Facundo en la regadera. Ambos llevan ropa interior, para evitar exponerse de más y se encuentran sentados mientras el comediante lava los pies del influencer y bromean.

Después de jugar un rato, ambos de levantan y después Aaron toma el jabón y lo tira al piso, para hacer una insinuación de que ahora uno de ellos tendría que agacharse para recogerlo, cosa que hicieron los dos juntos.

El momento fue breve pero provocó risas entre ellos dos y el público que los pudo ver en ese instante de amistad e intimidad que sorprendió a muchos.

Algunos mencionan que el joven de 24 años de edad ha conseguido hacer un ‘ship’ con la gran mayoría de sus compañeros, dejando ver que es una persona muy sociable, lo que le ha ayudado a formar vínculos fuertes con personajes como Aldo de Nigris, Elaine Haro y ahora también con Facundo.

Algunos comentarios del público por el curioso momento son los siguientes:

"Creo que a Aaron solo le falta el shipeo con la Jefa“.

“Recién entraba a ver las cámaras y me topé con los dos así me quedé tiesa por un segundo“.

“Se agachaban al mismo tiempo por el jabón jaja".

“Del amor al odio hay un paso”.

"Aaron causando bajas pasiones en los habitantes".

“Los va a desconocer”.

Después de su momento en la regadera, Aaron Mercury y Facundo también compartieron juntos en el jacuzzi de la suite de líder, donde platicaron de manera amena y hasta se pusieron mascarillas para relajarse con la compañía del otro.