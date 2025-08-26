¿Quién es Aída Polanco, la mamá de Dalilah Polanco?

La actriz Dalilah Polanco, quien es participante de La Casa de los Famosos México, tiene una historia familiar poco conocida, pero llena de mucho talento, pues su papá era un reconocido músico y su mamá es una famosa bailarina.

La comediante habló de sus padres en el reality show y contó un poco de su historia, aunque ella no es muy abierta en esos temas personales.

¿Quién es la mamá de Dalilah Polanco?

La mamá de Dalilah Polanco es Aída Polanco, ella era parte del elenco del Ballet Folclórico de México, que dirigía Amalia Hernández.

Aída Polanco es originaria de Sinaloa, aunque al inicio se dedicaba al deporte era basquetbolista, la mujer se enamoró de la danza, pero viajó de Sinaloa a la Ciudad de México y fue cuando conoció a Amalia Hernández y dejó el deporte para dedicarse a la danza.

La señora se embarazó de Dalilah Polanco y se casó con Cutberto Pérez, padre de la actriz.

Dalilah Polanco contó en La Casa de los Famosos México que su mamá la parió, pero no cumplió la cuarentena la señora e inmediatamente se fue a trabajar a una gira por Australia.

Dalilah Polanco y su mamá Aída Polanco ı Foto: Especial

La actriz contó que su abuela materna fue quien la crió, mientras su mamá seguía cumpliendo sus sueños de trabajar en la danza.

Dalilah Polanco contó que su abuelita murió en marzo pasado, ella la cuidaba en su casa, pues realmente su abuela fue su madre.

En redes sociales, la actriz ha compartido fotos de su mamá Aída Polanco para presumirla.

La actriz tiene un hermano menor que tiene 30 años, contó que cuando ella dejó la casa de sus padres a sus 20 años, ellos tuvieron otro hijo y es su hermano menor, pero se sabe muy poco de él.

Dalilah no ha llevado a ningún familiar a La Casa de los Famosos, solo han aparecido amigos o amigas cercanos, pero su familia es de renombre artístico.