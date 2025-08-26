¿Quién es Cutberto Pérez, el papá de Dalilah Polanco?

Él es el papá de Dalilah Polanco, Cutberto Pérez, reconocido mariachi en México

La actriz Dalilah Polanco proviene de una familia de gran renombre en el parea artística, su papá era un reconocido músico, mientras que su mamá era una famosa bailarina, ambos trabajaban en Bellas Artes.

La también comediante contó a sus compañeros de La casa de los famosos quiénes eran sus padres y algunos de sus logros profesionales, ya que eran muy conocidos en el ámbito artístico.

¿Quién es Cutberto Pérez, papá de Dalilah Polanco?

Cutberto Pérez, papá de Dalilah Polanco, era un músico reconocido, destacó por fundar uno de los mariachis más famosos de México, tenía un amplio conocimiento en música clásica y jazz, pues estudio en escuelas en el extranjero.

Dalilah Polanco contó que su papá era tan talentoso para la música que le ofrecieron como trabajo ir a dirigir una orquesta en Alemania, sin embargo, el señor prefirió la música mexicana y se quedó con e mariachi.

Fundó el Mariachi 2000, hace más de 40 años en 1980, la agrupación de reconocidos músicos ha tocado con cantantes y artistas de renombre.

El Mariachi 2000 era el mariachi de cajón de Luis Miguel, desde que era niño lo acompañaron en sus presentaciones. También han tocado con Julio Iglesias y con una infinidad de famosos internacionales.

Cutberto Pérez, papá de Dalilah Polanco ı Foto: Especial

El papá de Dalilah Polanco se presentó en los programas de la televisión mexicana más conocidos como Siempre en domingo y también estuvo en los programas de Paco Stanley, en donde se podía notar una gran química entre el conductor de televisión y el músico, pues constantemente Paco le hacía bromas cada que lo invitaba a su programa.

Asimismo, el director musical actual del mariachi señaló en una entrevista que esta agrupación tiene sus propios arreglos de canciones tradicionales.

El famoso mariachi Cutberto Pérez, fundador de Mariachi 2000 y papá de Dalilah Polanco ı Foto: Especial

El papá de Dalilah Polanco murió el 9 de enero de 2002, lo que representó una gran pérdida para la música mexicana.

Cutberto Pérez conoció a su esposa Aída Polanco en un viaje, ella viajaba a casa de una tía y quería que alguien la acompañara, así que el músico la acompañó.

Una vez que llegaron a la casa de la tía, la mujer pensó que este hombre era el novio de su sobrina y desde ahí empezaron una relación, Aída era parte del elenco del Ballet Folclórico de México, que dirigía Amalia Hernández.