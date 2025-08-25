Facundo y Alexis Ayala pelean tras salida de Priscila Valverde: ‘No pongas palabras en mi boca’ | VIDEO

Alexis Ayala y Facundo tuvieron un encontronazo esta noche de domingo después de la sorpresiva salida de Priscila Valverde, quién se convirtió en la cuarta eliminada de La Casa de los Famosos México 3.

Todo comenzó por lo ocurrido en el posicionamiento entre Alexis Ayala y Priscila Valverde, donde el actor se negó a hablar con la modelo y en su lugar, pareció haberse burlado de ella al solo decir “lalala”. Facundo no quiso dejar pasar esa sensación.

todo lo que le dijo a priscila a alexis fue tan cierto que ese señor no soporto y solo le quedo responder como si fuera un niño de 8 años #LaCasaDeLosFamososMx3#LaCasaDeLosFamososMx

“Comentaste mucho sobre una correa en nuestra habitación (en referencia a que Ninel Conde las manipulaba) y creo que quien tiene la correa del otro lado eres tú y los traes a los demás (de Cuarto Noche) como tus peones”, dijo ella antes de la extraña reacción de él.

Alexis Ayala y Facundo discuten por Priscila Valverde

Fue durante la cena que los dos veteranos comenzaron a hablar frente al resto de los habitantes. El comediante quería saber cuál era la razón de su reacción a lo dicho por su compañera, al considerar que pudo haberse interpretado como una burla o falta de respeto.

“Entonces solo puedo decirte la, la, la, la, la, la, la, porque no tengo nada que decir”, inició Facundo, dejando clara su pregunta de si con eso, la intención del histrión era minimizar a la reina de belleza.

Ante la insistencia, Alexis replicó: “Será ese un misterio de la noche que tengas que resolver y el día no te va a dar para eso”. Sin embargo, después de eso Facundo insistió y preguntó si quiso decir que la mujer era tonta.

“Nunca jamás la insultaría. Gracias por darle importancia a la, la, la”, replicó, pero el comediante insistió en que le estaba dando la oportunidad de explicarse y de ese modo, evitar que haya algún tipo de malentendido.

Ante esto, Ayala explotó y dijo: “No pongas palabras en mi boca que yo no he dicho, eso sí te lo voy a agradecer y te lo voy a decir bien en serio, no pongas palabras en mi boca que yo no he dicho y mucho menos que insulten a una persona”.

Facundo quiso aclarar que su intención no era acusar, pero que percibió que la respuesta era ambigua. “Eso es lo que tú estás interpretando. Se acabó el tema para mí”, sentenció Alexis Ayala sobre la situación.