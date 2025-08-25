Ninel Conde ataca a Wendy Guevara con fuerte comentario transfóbico | VIDEO

Ninel Conde lanzó un fuerte comentario contra Wendy Guevara después de haber quedado como la tercera eliminada de La Casa de los Famosos México 3. Ante ello, en redes sociales la critican por haber realizado una declaración transfóbica frente a miles de espectadores.

Tras la salida de Ninel Conde de La Casa de los Famosos México 3, la actriz ha dado mucho de qué hablar fuera del programa con declaraciones polémicas. Tras tener un enfrentamiento con Las Perdidas, ahora decidió atacar directamente a Wendy Guevara.

Wendy Guevara, Paola Suárez y Karina Torres niegan que Ninel Conde les haya pagado para apoyarla en LCDLF ı Foto: IG @lacasafamososmx/@karina.torrea

Ninel Conde lanza comentario transfóbico contra Wendy Guevara

Fue en una reciente transmisión en directo que ‘El Bombón Asesino’ lanzó un comentario ácido, al asegurar: “En La Casa de los Famosos México nunca ha ganado una mujer. Eso es un facto que esperemos. Bueno yo creo que en esta ocasión no va ser la excepción porque ya sabemos que hay una tendencia muy marcada”, dijo.

El comentario fue tachado de transfóbico por los seguidores de la influencer, que señalaron a la actriz de ser una falsa aliada de la comunidad LGBT+, al destacar la incongruencia de decir que los apoya mientras ataca a una mujer trans que pertenece a la misma.

Y es que para muchos, el decir que ninguna mujer ha ganado el reality en sus tres ediciones significa no tomar en cuenta la identidad de género de la famosa que fue la primera ganadora del programa en su temporada uno.

A pesar de las polémicas declaraciones de Ninel Conde, hay que mencionar que la propia Wendy Guevara tiene una definición diferente de qué es ser mujer, al señalar que implica un factor biológico:

“Me han atacado porque yo siempre he dicho que no me considero una mujer. Yo siempre he dicho que soy una chica transexual y, para mí, una mujer es la mujer biológica, que puede dar un bebé”, expresó en el pasado.