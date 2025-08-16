La cantante y actriz Ninel Conde, también conocida como El Bombón Asesino, volvió a dar de qué hablar con un comentario que hizo mientras platicaba con Shiky y Priscila en La Casa de los Famosos México 3 (LCDLF). En el momento captado en video, y que rápidamente fue viral en redes sociales, se le escucha decir: “Rosa María (Noguerón), no me hagan eso”.

Esto fue considerado en redes un mensaje directo a la productora del programa, Rosa María Noguerón. La frase generó revuelo de inmediato entre los internautas, quienes interpretaron que la actriz buscaba influir en su permanencia en LCDLF y evitar ser incluida en el carrusel de expulsión que se transmitiría este domingo 17 de agosto.

En esta plática, Shiky le asegura a Ninel Conde que Alexis Ayala se irá esta semana, a lo que ella responde: “¿Qué tal que a la gente le gustan los villanos?“. El diálogo generó aún más controversia, pues en redes afirmaron que El Bombón cree que ella es la ”buena" y, fuera de LCDLF, la situación no la favorece.

En redes afirman que Ninel es la ‘protegida’ de la producción de LCDLF; este comentario lo confirmaría

Fuera de La Casa de los Famosos México 3, la periodista Joanna Vega‑Biestro, conductora del programa Sale el Sol, compartió un mensaje en su cuenta de X (antes Twitter), donde comentó: “¿Cómo fue? Ninel acaba de decir textualmente ‘ya le dije a Rosa María (la productora) que no me hagan eso’, refiriéndose al carrusel. ¡Ah, caray! ¡Eso nos hace pensar demasiadas cosas!”.

¿Cómo fue? Ninel acaba de decir textual “ya le dije a Rosa María (la productora) que no me hagan eso” refiriéndose al carrusel. Ah caray! Eso nos hace pensar demasiadas cosas !! — JOANNA VEGA-BIESTRO (@vegabiestro) August 16, 2025

Mientras algunos usuarios defendieron que el comentario podría haber sido sacado de contexto, otros lo interpretaron como la evidencia de que Ninel es “la protegida” dentro del reality LCDLF. Entre los comentarios se lee: “Solita expone que entró con preferencias”, “Se sabe que es la protegida”, “Alguien que pase el video, necesitamos hacerlo viral”, “Esta temporada es un fraude”.

Además, muchos seguidores del programa recordaron que Ninel Conde no ha recibido sanciones dentro de La Casa, a diferencia de sus compañeros, ya que no le han llamado la atención ni ha sido exhibida en las tradicionales “noches de cine”, mientras que otros, como Facundo, sí.

Hasta el momento, la producción de LCDLF no ha emitido mensajes al respecto y Ninel tampoco ha comentado algo más. Mientras tanto, los espectadores se mantienen al tanto de las votaciones, donde Facundo, Alexis Ayala, Mar Contreras y El Guana, se disputan su lugar en el programa, pues Mariana Botas salvó al Bombón Asesino.