La fiebre por BTS continúa en México y, ante la altísima demanda, Ticketmaster anunció la liberación de un número limitado de boletos adicionales para el BTS WORLD TOUR ‘ARIRANG’ IN MEXICO CITY.

Esto significa que el ARMY tiene una nueva oportunidad para asegurar su lugar en uno de los espectáculos más esperados del año. En La Razón te contamos cómo y a qué hora se pueden comprar las entradas para los conciertos de la banda surcoreana en la capital del país.

¿Cómo y a qué hora comprar los boletos liberados para los conciertos de BTS?

La venta oficial de boletos liberados para los conciertos de BTS de los días 7, 9 y 10 de mayo en la Ciudad de México se llevará a cabo el sábado 2 de mayo de 2026 a las 14:00 horas (hora del centro de México).

Quienes quieran participar en esta nueva fase de venta deben recordar que el sitio web de Ticketmaster será el único canal autorizado para la compra.

La sala de espera virtual se habilitará aproximadamente 30 minutos antes del inicio de la venta, es decir, alrededor de las 13:30 horas, por lo que se recomienda ingresar con anticipación. Es indispensable acceder previamente a una cuenta de Ticketmaster para mejorar la posición en la fila digital.

Los boletos liberados para ver a BTS la próxima semana corresponden a distintas zonas del Estadio GNP Seguros, sede de los conciertos, y estarán disponibles hasta agotar existencias. Ocesa anunció que el día de los shows de la banda de K-Pop podrían liberarse más entradas, sujetas a disponibilidad.

Fans de BTS celebran haber conseguido boletos, pero piden que se abran más fechas ı Foto: X @BTSArmyFD/Edición La Razón

Toma en cuenta:

Máximo de 4 boletos por persona: Cada usuario podrá adquirir hasta cuatro entradas por fecha, sin que exista posibilidad de exceder este límite.

Precios sin cambios: Los costos de las entradas para los conciertos de BTS en CDMX se mantendrán iguales a los de la fase inicial de venta, respetando las tarifas que fueron previamente anunciadas.

No transferibles: Los boletos están vinculados a la cuenta de compra y no podrán ser revendidos oficialmente.

Altísima demanda: Se recomienda a las fans del grupo surcoreano contar con una conexión estable a Internet y su método de pago listo para agilizar el proceso de compra.