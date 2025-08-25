Ninel Conde reacciona a la salida de Priscila Valverde de La Casa de los Famosos México 3 | VIDEO

Priscila Valverde se convirtió en la cuarta eliminada de La Casa de los Famosos México 3, lo que generó sorpresa entre varios Internautas y la molestia de Ninel Conde, quien decidió compartir su opinión al respecto a través de redes sociales durante una transmisión.

Fue la semana anterior que Ninel Conde quedó fuera de La Casa de los Famosos México 3. Si bien ella mencionó que decidió salirse del programa, la artista encontró fuertes críticas sobre si misma después de salir del reality show de aislamiento.

Por otro lado, la salida de Priscila Valverde generó dudas en muchos usuarios, pues varios comentaron que no podría ser la menos votada del programa durante esta semana.

Ninel Conde explota por la salida de Priscila

Durante una transmisión en vivo por sus redes sociales, la actriz expresó que la gente ya no vota por las cualidades que tengan las celebridades, sino por los cuartos que apoyan.

“¿Me van a decir que daba más contenido Guana que Priscila? ¿En serio, es neta?”, cuestionó a la audiencia, “ahorita ya no se está como votando por personalidades o por si das contenido o por si lo haces bien o por si lo haces mal. Aquí se está votando por cuartos, punto, por bandos. La mueblería más grande de México”.

En ese sentido, la famosa lamentó que los participantes del cuarto más débil hayan perdido casi toda oportunidad de permanecer en la competencia. “A participante que nominen de Día y que esté con los de Noche va a salir. Tenemos que apechugar y tenemos que ser realistas”, señaló.

Además, adjudicó el futuro triunfo de Noche por la presencia de Abelito: “Esta historia ya está contada, o sea, esto ya es una Crónica de una muerte anunciada, nominen a cualquier persona de día, se va a ir, porque nos tocó estar en el cuarto equivocado y no está Abelito con nosotros”.

Sobre Valverde, dedicó unas palabras llenas de cariño donde dejó ver que confía en el talento de la joven: “Ella realmente estuvo un mes. Ha de haber pensado que iba a estar a lo mejor dos semanas porque sentía que no tenía muchos fans. Entonces para ella un mes creo que no está mal. Le va a ir muy bien afuera, es una tipaza, es hermosa y tiene presencia, sabe expresarse, hablar”, indicó.

También mencionó que pronto verá a Priscila: “Claro, ya me urge verla, me urge hacer una reunión de chiavas. Yo le dije que íbamos a venir para acá y que íbamos a ir a Disney, porque ella quería ir”.