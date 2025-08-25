La Casa de los Famosos México 3: ¿Quién es el líder de la semana este 25 de agosto?

Este lunes comienza una semana más en La Casa de los Famosos México 3, después de que Priscila Valverde quedara eliminada del programa durante la cuarta gala de expulsión. Ahora, uno de los habitantes se coronará como el líder al ganar la prueba.

Como en las semanas pasadas, ambos cuartos de La Casa de los Famosos México 3 se encuentran muy interesados en conseguir el liderazgo en la semana, sobre todo el cuarto Día que ya se encuentra en desventaja con un menor número de participantes en el programa.

Beneficios del líder

Estos son los beneficios que tiene el habitante que gana la prueba del líder:

Cuarto del líder: El líder podrá dormir en la suite de líder, un espacio de lujo con alimentos, bebida y lugares para la diversión. En ocasiones, puede elegir un acompañante.

Inmunidad: El líder no podrá ser nominado.

Salvación: El líder podrá elegir al habitante que salva de la eliminación, sacándolo de la terna de nominados.

Finalistas de la prueba de líder

Los finalistas de la prueba de liderazgo son Dalilah Polanco, Mar Contreras y Shiky. El juego consistía en anotar puntos jugando con una especie de canicas gigantes.

Lista de líderes de La Casa de los Famosos México

Los líderes cada semana han sido:

Mariana Botas

Ninel Conde

Aldo de Nigris

Facundo y Aaron Mercury

INFORMACIÓN EN DESARROLLO