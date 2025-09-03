¿Acepta infidelidad? Novia de Facundo revela por qué se portó fría en llamada con el famoso

Delia García, novia de Facundo, habitante de La Casa de los Famosos México 3, tuvo una llamada con el comediante que lo conmovió hasta las lágrimas, sin embargo, en redes sociales usuarios comentan que la actitud de ella dejó mucho que desear. Esto generó rumores sobre una infidelidad de la conductora de Ya Párate de Los 40 Principales.

Así fue la llamada de Facundo y su novia que se volvió viral

Todo comenzó cuando Facundo ganó un premio acumulado de 30 mil pesos mexicanos tras superar la prueba llamada “La moneda del destino”. A cambio de pagar a La Jefa esta cantidad de dinero, el conductor obtuvo el derecho a realizar una llamada telefónica con su prometida.

El participante de LCDLF entró al confesionario y marcó el número de Delia con mucha emoción. Sin embargo, la tensión creció cuando contestó la llamada un hombre, por lo que ni él ni el resto de los habitantes pudieron ocultar su sorpresa. La Jefa le pidió a Facundo intentar una vez más y, al segundo intento, respondió su novia.

“Valentina te ama, estamos orgullosos de ti, lo estás haciendo bien, sé tú mismo, diviértete. Olvida las cosas que te agobian, enséñale a la gente tu lado sensible. Solamente juega. Te extraño mucho, te amo, estoy orgullosa de ti”, le dijo a Facundo su novia.

No obstante, el tono de Delia García por teléfono fue calificado por usuarios de redes sociales como “frío” y “desinteresado”. Debido a esta situación, los seguidores del reality aseguraron que la novia del comediante se encontraba con otra persona y la señalaron de serle infiel a Facundo.

Luego de la llamada, el concursante estuvo varios minutos llorando y desanimado en la suite. Al parecer, el momento le causó un fuerte impacto.

Facundo tuvo la oportunidad de hablar con su novia Delia, quien le dijo que ya no se agobie con cosas que no se pueden cambiar.



Tuvo que pagar los 30 mil pesos que ganó a cambio de la llamada.#LCDLFMx3 #LaCasaDeLosFamososMx pic.twitter.com/TCxmS8ZH61 — Emmanuel ZP (@EmmanuellePaez) September 3, 2025

¿Acepta infidelidad? Novia de Facundo revela por qué se portó fría en llamada con el famoso

Unas horas después de la llamada con el famoso, la novia de Facundo compartió un clip del momento y externó su apoyo y amor al conductor. Del mismo modo, aseguró que se encontraba muy nerviosa.

“Toda la gente que te conoce te quiere, te respeta y te admira. Estoy muy orgullosa de ti y del ser humano que eres. Tu barrio te respalda y te ama, pero yo más. Qué locura lo que puede hacer una llamada telefónica en determinadas circunstancias, nunca demos nada por hecho. Las pequeñas cosas de la vida importan y MUCHO. Si estás viendo esto y extrañas a alguien llámale”, expresó.

Además, Delia publicó una historia de Instagram donde aparece llorando y otra donde envía un mensaje a los haters que comentan que le es infiel a Facundo, afirmando que “vivimos rodeados de ángeles y demonios”. Sin embargo, también agradece el apoyo de los fans y los mensajes positivos que ha recibido.