Habitantes de La Casa de los Famosos se espantan por ‘experiencia paranormal’ | VIDEO

Parece que en La Casa de los Famosos hay presencia paranormal. Al menos, eso es lo que piensan algunos de los habitantes que la noche del lunes y madrugada de este martes, fueron espantados, según ellos, por fuerzas extranormales.

Usuarios en redes sociales han compartido los videos en los que podemos ver las reacciones de Mar Contreras, Elaine Haro, Aldo de Nigris y Abelito a ruidos extraños que generaron miedo entre ellos. Cabe mencionar que ya en el pasado, llamó la atención del público que un cajón se movía solo en el cuarto de baño.

📍 PARANORMAL | Las cámaras captan actividad paranormal en el baño de LA CASA DE LOS FAMOSOS en la madrugada



Espantan a los habitantes del cuarto Noche

En el video, podemos ver brevemente unamano detrás de mar y un rasgar de paredes. Fue Mar Contreras quien se levantó primero y contó que había escuchado ruidos extraños cerca de ella, aunque Abelito aseguró que fue la actriz veterana quien quiso espantarlos.

Por su parte, Elaine Haro aseguró que ella escuchó los rasguños desde el otro lado de la habitación, lo que encendió el miedo. “Te lo aseguro que eres tú”, dijo Abelito a Mar, sin creer del todo que estuviera pasando algo extranormal.

El momento generó sorpresa y algo de miedo entre los cuatro habitantes que se despertaron ante la presencia de lo sobrenatural. Incluso, Abelito y Aldo se mantuvieron cerca del otro cuando se sentaron en la cama para ver qué estaba pasando y Aldo abrazó a su íntimo amigo.

En redes sociales, el video fue causa de debate, pues algunos aseguraron que fue Mar quien quiso espantar a sus compañeros y otros indicaron que ella estaba completamente enrollada, por lo que la mano que aparece desde atrás no pudo ser de ella.

Algunos comentarios son:

“La mano se movió muy extraño y Mar estaba inmovilizada“.

"Casi me la creó, pero es Mar está muy cerca de la pared, y como andaban sugestionados por lo de la cocina aprovechó“.

“¿Es real?"

“Qué miedo”.

“Lo pasarán en el cine”:

Fue horas antes del susto que en una conversación en la cocina, Mar comenzó a decir que había visto una sombra. Después, se escuchó un golpe y algo parecido a un lamento, lo que generó miedo entre los participantes.

Fueron las cámaras nocturnas las que captaron los momentos de tensión y miedo entre los habitantes de La Casa de los Famosos México 3, cosa que aumentó la sensación de que hay algo paranormal que ocurre entre las paredes de las casa.