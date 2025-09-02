Facundo lanza fuerte comentario contra Alexis Ayala: ‘Le queda menos tiempo de vida’ | VIDEO

Facundo y Alexis Ayala tienen una rivalidad que no deja de crecer mientras tienen más y más enfrentamientos en La Casa de los Famosos México 3. Ahora, tras su pelea en el posicionamiento del pasado domingo, el comediante no se quedó callado y lanzó un comentarios que fue criticado por muchos.

Facundo ataca a Alexis Ayala

Mientras conversaban los participantes de La Casa de los Famosos México 3 después de la gala de eliminación, comenzaron a hablar de como Alexis Ayala ‘tenía por contrato’ ser el primero en regresar, aunque esto solo era una broma. Fue entonces que Facundo dijo:

Facundo: “ALEXIS TIENE MENOS TIEMPO DE VIDA, ESTA MAS RUCO QUE TODOS”



Y todavía remata con: “YO ESTOY SANO”



De verdad que ASCO de ser humano.#LaCasaDeLosFamososMxpic.twitter.com/i33WTbQxHH — Lolita Mercury Denigris 🍌 (@LolitaPlatan0) September 1, 2025

“Por contrato con la vida. Como le queda menos tiempo de vida, tiene que aprovecharlo”, dijo y provocó reacciones negativas por parte de sus compañeros. Mar Contreras le pidió que no bromeara con eso y él repuso, “¿qué? Si está más ruco que todos. Si la naturaleza es correcta, el que más tiempo de vida tiene es Elaine“, siguió.

Fue entonces que Mar defendió a su compañero de cuarto al recordarle al comediante que él “está en la edad de los infartos fulminantes”, lo que hizo que él respondiera “pues sí, pero yo estoy sano” y ella le dijo, “no sabemos lo que traemos dentro”, mencionó antes de que todos comenzaran a decir ‘cancelado’.

Para cambiar el tema, Elaine mencionó que un infarto es más fulminante a su edad, pues los jóvenes no los aguantan, mientras que Mar sostuvo que a los 40 y 50 años en hombres, los infartos pueden ser una causa de muerte.

Cabe mencionar que el comentario surgió después de un fuerte enfrentamiento entre los dos actores, después de que el comediante acusó al villano de telenovela por haberle dado a entender que lo quería golpear, a lo que él aseguró que se trata de una campaña de desprestigio en su contra.

El comentario de Facundo desató diversos comentarios en redes sociales. Si bien hubo quien encontró gracioso lo que dijo, otros lo criticaron fuertemente, pues aseguraban que decía que Alexis Ayala moriría pronto.

