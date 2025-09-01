La Casa de los Famosos México 3: ¿Quién gana el liderazgo de la semana este 1 de septiembre?

Finalistas para el liderazgo en La Casa de los Famosos México 3

Este lunes, la nueva semana de La Casa de los Famosos México 3, está marcada por la prueba de líder que se lleva a cabo por sexta ocasión entre los 10 participantes que quedan en el programa después de que el domingo Mariana Botas fuera eliminada.

De momento, son 6 los habitantes en cuarto Noche y 4 los que conforman el cuarto Día en La Casa de los Famosos México 3. Sin embargo, resulta muy importante para ambos equipos ganar el liderazgo de la semana si desean aligerar las tensiones que existen.

Para la prueba inicial del líder, se hicieron un par de rondas y consistía en correr sobre una plataforma cuadrada. Los finalistas serían determinados por los mejores tres tiempos y son los siguientes habitantes:

Guana

Facundo

Mar Contreras

Mar finalista de la prueba del líder junto a facundo y guana.



Vamos mar 💪#LaCasaDeLosFamososMx #LaCasaDeLosFamososMx3 pic.twitter.com/RU4mNKd3q0 — Julián 🐐 (@JuliGoonz) September 1, 2025

Durante la semifinal de la prueba de líder, el mejor tiempo lo tuvo Guana con 40 segundos para completar la actividad. Facundo se convirtió en el segundo finalista. Por otro lado, Alexis y Mar empataron en tiempo con 54 segundos, por lo que tuvieron que hacer dos rondas más, ya que en la primera se equivocaron y rebasaron el puntaje que debían tener.

¿Cuáles son los beneficios del liderazgo?

Los beneficios que tiene el habitante que gana la prueba del líder son:

Cuarto del líder: El líder podrá dormir en la suite de líder, un espacio de lujo con alimentos, bebida y lugares para la diversión. En general, puede elegir un acompañante.

Inmunidad: El líder no podrá ser nominado.

Salvación: El líder podrá elegir al habitante que salva de la eliminación, sacándolo de la terna de nominados.

Lista de líderes de La Casa de los Famosos México

Los líderes cada semana en La Casa de los Famosos México 3 han sido:

Mariana Botas

Ninel Conde

Aldo de Nigris

Facundo y Aaron Mercury

Shiky

INFORMACIÓN EN DESARROLLO