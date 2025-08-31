La Casa de los Famosos México 3: Así fueron los posicionamientos este 31 de agosto

La gala de eliminación de La Casa de los Famosos México 3 llegó este domingo 31 de agosto. Fueron siete los habitantes que vieron a sus compañeros posicionarse frente a ellos y después, tuvieron que someterse a los sinceramientos entre ellos.

Mariana Botas, Aldo de Nigris, Alexis Ayala, Dalilah Polanco, Aaron Mercury, Abelito y Mar Contreras son los nominados de la semana en La Casa de los Famosos México 3. De este modo, son cinco los habitantes de Noche que están nominados, contra solo dos de Día.

Así fueron los posicionamientos y sinceramientos

Shiky se posicionó con Aldo de Nigris

El comediante mencionó que sabe que el influencer es muy competitivo y ‘le superan’ los gritos y la hermandad que tiene por sus compañeros. “Si no ganas lo pasas mal”, le dijo, “es más valioso tener una conversación con alguien mirarlo a los ojos que ganar una medalla”.

“Te dio miedo decir la verdad y ponerte detrás de Alexis. Que no se te arrugue y dale con el Mister”, le respondió él.

Guana se posicionó con Mar Contreras

El comediante mencionó que tomó en cuenta los comentarios negativos que recibió en su contra por su cambio de cuarto y por haber dicho que Guana era el de la mala suerte. “Llevábamos una bonita semana de tregua, pero estos comentarios sí me dolieron”.

“Lo que te choca te checa. No eres tan importante como para que mi energía se vaya en ti”, le indicó y le recordó que él “siempre ha jugado del otro lado” y que eso “se le ve en sus ojos”.

"Tu siempre has jugado del otro lado", @MarContrerasOF responde a posicionamiento de @elguana7



— La Casa De Los Famosos México (@LaCasaFamososMx) September 1, 2025

Elaine se posicionó con Dalilah Polanco

Elaine compartió que jugará con cuarto Noche y aseguró que se siente acelerada por posicionarse contra ella. “Me pareces una competidora increíble, muy fuerte, inteligente y talentosa. Eres la reina de Día”, aseguró. “Nunca dejes de brillar. Que no te apague la noche”, pidió la comediante.

"Que no te apague la noche", @DalilahPolanco responde al posicionamiento de @ElaineHaroMusic



— La Casa De Los Famosos México (@LaCasaFamososMx) September 1, 2025

Facundo se posicionó con Alexis Ayala

El comediante mencionó que Alexis se ha tomado como una guerra la competición del reality show. “No es que seas violento con las mujeres, es que eres agresivo con todos los del cuarto Día”, aseguró y mencionó que “malvibra la casa”, al asegurar que quiere alejar a su propio cuarto de sus compañeros. Además, lo acusó de haberlo amenazado con golpearlo.

Por su lado, Alexis lamentó que no rimara. “No sé qué te da la calidad moral de calificar a una persona”, le dijo al asegurar que su corazón es tan bueno que tiene garra, mientras que el de Facundo es “el de una hiena”.

“Jamás te amenacé con madrearte, cada quien califica con lo que trae en su corazón”, le dijo al recordarle también lo que dijo Aaron.

Mariana Botas se sinceró con Alexis Ayala

“No voy a permitir que me vuelvas a faltar al respeto”, aseguró, al mencionarle que sí considera que hay una situación de género. Por su parte, Alexis dijo que no ve a un hombre o una mujer, sino a un competidor.

Aaron Mercury se sinceró con Dalilah Polanco

El influencer aseguró que tiene una personalidad fuerte pero hostil y aseguró que hay una diferencia entre lo que dice y cómo actúa. “Te está afectando más de lo que beneficia. Aligera un poquito tu vida, sé más feliz, tranquila”, le aconsejó. Por su parte, Dalilah le deseó que aprenda algo en la casa.

"Aligera un poco tu vida, sé más feliz" @ArnMercurio se sincera contra @DalilahPolanco



— La Casa De Los Famosos México (@LaCasaFamososMx) September 1, 2025

Aldo de Nigris se sinceró con Dalilah Polanco

El creador de contenido dijo que siente que Dalilah “está siendo un personaje” y no ella misma. Además, le recomendó que “no finja ser alguien que no” y aseguró que no la juzgarán por expresarse.

“Soy así, llamarada de petate. No retengo las cosas, no guardo rencores. Pero muchas gracias por tus palabras”, reaccionó ella.

"No finjas ser alguien que no eres" #AldoDeNigris se sincera contra @DalilahPolanco



— La Casa De Los Famosos México (@LaCasaFamososMx) September 1, 2025

Alexis Ayala se sinceró con Mariana Botas

“Dicen muy lo mismo. Jamás te insultado. Hablo fuerte y contundente”, señaló el actor al asegurar que si bien le merece su respeto, los dos son jugadores y quieren ganar.

Por su parte, ella asegura que él no le da el respeto que dice. “La noche casa pero el sol siempre sale de Día”, le dijo.

"Jamás te he insultado", @ayalaalexis le responde a @MarianabotasL en el sinceramiento



— La Casa De Los Famosos México (@LaCasaFamososMx) September 1, 2025

Mar Contreras se sinceró con Dalilah Polanco

“Candil de la calle, oscuridad en su casa”, le dijo la actriz a la comediante, al asegurar que ella no se toma en serio las observaciones que el resto le da, al asegurar que para estar en la casa hay que ser empático

Dalilah dijo que “no le interesa hacer muchas más amistades” y que se ha dado cuenta de que sí son muy diferentes. “No estoy siendo otra persona”, le dijo. “No necesito el reconocimiento tanto como otras personas”, agregó. “Qué bueno que no te ves en mi, porque yo ni en sombras me puedo reflejar en tí”, respondió Mar.

Abelito se sinceró con Mariana Botas

El influencer admitió que considera que la actriz es fuerte, pero que en su punto de vista, siente que en ocasiones le hace falta energía para que se mueva la casa. “Todos tenemos mucho más que dar”, aseguró y dejó claro que es importante no dejar las cosas para luego. Mariana agradeció sus palabras.

Aldo de Nigris se sinceró con Dalilah Polanco

“Me pareces un gran competidor. Es muy difícil ganarte en cualquier cosa”, le apremió al mencionar que no se engancha siquiera en los pleitos. Él le agradeció y le dijo que le gustaría haberla visto posicionado con otra persona con la que tuviera algo más por decir.